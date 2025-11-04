Marsala, associazione finalizzata al traffico di droga: sei arresti

Eseguite diverse perquisizioni

MARSALA (TRAPANI) – Sei persone sono state arrestate da carabinieri di Marsala per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Nei loro confronti è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Palermo su richiesta della Dda del capoluogo siciliano. Durante l’esecuzione del provvedimento sono state eseguite perquisizioni personali e domiciliari.

Secondo la Dda di Palermo, l’indagine avrebbe consentito di documentare le fasi di riorganizzazione del sodalizio criminale, già parzialmente disarticolato dall’operazione ‘Virgilio’, coordinata dalla Procura di Marsala, che sarebbe tornato a gestire lo spaccio di droga nel popolare quartiere Sappusi.

L’inchiesta, secondo l’accusa, avrebbe anche fatto emergere le attività di approvvigionamento e commercializzazione di crack e cocaina e di documentare il sistema di recupero credito con estorsioni anche nei confronti di alcuni pusher della stessa organizzazione che sarebbero stati costretti a dare in pegno la carta prepagata del reddito di cittadinanza a garanzia degli illeciti debiti contratti. Durante le indagini sono stati eseguiti due arresti in flagranza e sequestrati 500 grammi di cocaina-crack.