Marsala, dopo trent’anni il Comune torna ad assumere vigili urbani

Bandito il concorso per sei posti

PALERMO – Il Comune di Marsala dopo circa tre decenni, torna ad assumere vigili urbani. Questa mossa è fondamentale per rimpinguare un organico che, a causa dei numerosi pensionamenti per raggiunti limiti d’età, si era notevolmente ridotto negli ultimi anni.

Un potenziamento atteso da decenni

“Dopo decenni, si potenzia il Corpo della polizia municipale”, ha dichiarato il sindaco Massimo Grillo. L’amministrazione comunale ha infatti bandito un concorso per 6 posti, con una graduatoria che rimarrà valida per tre anni. Le assunzioni non si fermeranno qui: l’immissione in organico di altri 11 vigili è prevista per il 2027, a cui si aggiungeranno altri 9 agenti a tempo determinato già quest’anno.

“Si tratta di un passo importante”, hanno congiuntamente affermato il sindaco Grillo e l’assessore Donatella Ingardia, “un concorso pubblico atteso da decenni, che finalmente restituisce dignità e nuove energie al Corpo. Oggi, l’amministrazione compie un atto concreto per rafforzare la sicurezza, il decoro e la vivibilità della città”.

Il concorso pubblico si svolgerà per titoli ed esami. I termini per la presentazione della domanda scattano mercoledì 28 maggio e ci sarà tempo fino al 16 giugno.

Sfide future per l’organico

Nonostante queste nuove assunzioni, il fabbisogno reale di vigili urbani per la città di Marsala rimane ancora elevato, come spiegato tre mesi fa dall’allora comandante Vincenzo Menfi (ora comandante a Mazara del Vallo). L’organico, inoltre, è ancora composto prevalentemente da personale di età abbastanza avanzata, il che rende il ricambio generazionale una sfida da affrontare nel prossimo futuro.

