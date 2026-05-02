Marsala, con sigaretta sul bus: il conducente lo schiaffeggia

Avviata indagine amministrativa

MARSALA (TRAPANI) – Il Comune di Marsala ha disposto un’indagine amministrativa dopo la notizia che il conducente di un autobus di linea della cittadina avrebbe schiaffeggiato un ragazzo perché invitato a non fumare all’interno del veicolo avrebbe risposto malamente.

Tutto è nato da un video realizzato da una persona che ha assistito all’episodio, che è stato diffuso da media locali. Nelle immagini non si vede il momento dello schiaffo, ma si sente uno schiocco.

In seguito il vicesindaco con delega ai trasporti pubblici, Giacomo Tumbarello, ha chiesto di “avviare le necessarie indagini al fine di accertare la realtà dei fatti. Il rispetto delle regole sui mezzi pubblici è fondamentale, così come lo è il rispetto delle persone e dei ruoli. L’obiettivo è quello di garantire sicurezza, correttezza e serenità per tutti, utenti e dipendenti comunali”.