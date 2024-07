Marsala, diede fuoco ai rifiuti: condannato ad oltre un anno di carcere

Fu sorpreso in flagranza di reato dai vigili urbani

MARSALA (TRAPANI) – Un anno fa un uomo di 65 anni, M.D., diede fuoco a dei rifiuti a Marsala, in provincia di Trapani, e fu sorpreso dai vigili urbani. Oggi per lui è arrivata la condanna ad un anno e cinque mesi di reclusione.

L’uomo bruciò rifiuti di vario tipo, tra cui materiale plastico e vecchi pneumatici, producendo fumi altamente inquinanti. Il fuoco si estese, per altro, anche ai fondi limitrofi.

La polizia municipale di Marsala, in quell’occasione coordinata personalmente dal comandante Vincenzo Menfi, intervenne, sorprendendo il 65enne in flagranza di reato, avendo visto la colonna di fumo nero mentre era in zona proprio per un controllo del territorio.

“La gravità di simili azioni – si afferma in una nota del Comune – mette a rischio la salvaguardia dell’ambiente, la sicurezza cittadina e il decoro urbano, tant’è che un’apposita ordinanza del sindaco Massimo Grillo obbliga di tenere puliti i terreni di proprietà, liberandoli da sterpaglie e vegetazione secca, nonché di qualunque materiale che possa essere fonte d’incendio”.