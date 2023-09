Marsala, era il terrore dei commercianti: arrestato un nigeriano

L'operazione dei carabinieri e della polizia

MARSALA – I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marsala, con agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un pregiudicato nigeriano, di 24 anni, presunto autore, negli ultimi mesi, di aggressioni, molestie e furti e che era diventato il terrore di molti commercianti.

I militari dell’Arma, in servizio di perlustrazione notturno, sono stati chiamati intorno alle 4 del mattino, da una guardia giurata che durante l’ispezione ha notato delle anomalie in un’attività commerciale della via Mazara. La porta di ingresso era stata forzata ed alcuni capi di abbigliamento per terra.

Le forze dell’ordine hanno circondato la zona e l’uomo è stato bloccato con la refurtiva: borse e capi d’abbigliamento sono state restituite al proprietario mentre l’indagato è stato portato in carcere dopo l’udienza di convalida.