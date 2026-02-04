Marsala, immigrato irregolare arrestato per violenza sessuale

Durante una perquisizione gli è stata sequestrata una forbice

MARSALA (TRAPANI) – Un sudanese di 33 anni è stato arrestato dalla polizia a Marsala per violenza sessuale, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti a offendere.

Gli agenti erano intervenuti dopo la richiesta di aiuto da parte della titolare di una palestra che sarebbe stata molestata sessualmente dell’uomo.

Il 33enne è stato rintracciato a poche centinaia di metri dall’equipaggio di una Volante della Questura. All’arrivo in commissariato l’uomo si sarebbe scagliato contro i poliziotti colpendoli con dei calci. Un agente ha riportato ferite giudicate guaribili in sei giorni.

Durante una perquisizione personale gli è stata sequestrata una forbice in metallo appuntita. L’uomo dopo l’arresto è stato sottoposto al divieto di dimora a Marsala, con l’unito obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria.

Poiché irregolare e clandestino in Italia è stato accompagnato al Cpr di Trapani in attesa di essere imbarcato su un volo aereo diretto verso il suo Paese di origine.