Marsala, la compagnia Sipario in scena con ‘Marenmostro’

Appuntamento venerdì

1' DI LETTURA

“Nessuno lascia casa sua a meno che non sia proprio lei a scacciarlo quando hai il fuoco sotto ai piedi, il sangue che ti bolle nella pancia. Non avresti mai pensato di farlo, fin quando la lama non ti marchia il collo e nonostante tutto continui a portare l’inno nazionale sotto il respiro. Nessuno mette i suoi figli su una barca a meno che l’acqua di questo MARENMOSTRO non sia più sicura della terra”.

Con queste parole Vito Scarpitta, autore, regista e interprete presenta il suo spettacolo dal titolo: “MareNMostro” che si terrà venerdì 19 agosto alle 19,30 nella Salina Genna, nella riserva naturale dello Stagnone, all’interno della rassegna “’a Scurata Cunti e canti al calar del Sole – Memorial Enrico Russo”.