Nicoletta uccisa e poi bruciata a Marsala: ergastolo per l’imputata

Aggravante della crudeltà e della premeditazione

PALERMO – In aula risuona la parola ergastolo. La prima sezione della Corte d’assise d’appello di Palermo ha condannato al carcere a vita Margareta Buffa, 34 anni, originaria della Romania. Era imputata di concorso nell’omicidio di Nicoletta Indelicato, 25 anni, anche lei di origine romena, uccisa con dodici coltellate nella notte tra il 16 e il 17 marzo 2019 nelle campagne dell’entroterra di Marsala.

La Cassazione aveva annullato con rinvio la condanna all’ergastolo inflitta a Buffa sia in primo che in secondo grado. Da qui la necessità di celebrare un nuovo processo. Stamane i giudici hanno rigettato la richiesta della difesa di acquisire al processo una lettera inviata dal carcere da Carmelo Bonetta, 39 anni, reo confesso dell’omicidio, processato in abbreviato e condannato a 30 anni di reclusione.

Secondo l’accusa e gli avvocati di parte civile, Giacomo Frazzitta e Piero Marino del foro di Marsala, si trattò di un omicidio premeditato in quanto pianificato da giorni ed eseguito con crudeltà. Nicoletta sarebbe stata vittima di un’imboscata. Gli assassini infierirono sul corpo prima con dodici coltellate (quella mortale alla giugulare, mentre la vittima tentava di difendersi) e poi bruciandolo parzialmente. Il cadavere fu seppellito in un vigneto. I due imputati erano amici della vittima con la quale avrebbero avuto dei contrasti per motivi mai chiariti fino in fondo. Si è parlato di risentimenti, gelosie (Nicoletta Indelicato avrebbe avuto una breve relazione con Bonetta, poi divenuto il fidanzato di Margareta), ragioni economiche.

Bonetta raccontò di essersi nascosto nel bagagliaio dell’auto con cui Margareta portò Nicoletta in contrada Sant’Onofrio. Qui saltò fuori armato di coltello e iniziò a colpire l’amica. Margareta Buffa, invece, sostenne invece di essere svenuta dopo la prima coltellata.