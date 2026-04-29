Marsala, in quattro si sfidano per diventare sindaco

A competere con l'uscente Grillo saranno Patti, Adamo e Curatolo

MARSALA (TRAPANI) – Sono quattro gli aspiranti a sindaco di Marsala che oggi hanno presentato ufficialmente la loro candidatura.

I candidati in corsa a Marsala

Oltre all’uscente Massimo Grillo, di area centrodestra, in corsa sono Andreana Patti, candidata del centrosinistra e al contempo anche di quella parte della destra che in città fa riferimento al ministro Nello Musumeci, nonché Giulia Adamo, ex presidente della provincia di Trapani ed ex deputato regionale, ma anche ex sindaco, supportata da quasi tutte le formazioni di centrodestra, e Leonardo Curatolo, imprenditore, che può contare solo su una lista civica.

Diciotto sono le liste per il Consiglio comunale, dove i posti disponibili sono 24.

Le liste a sostegno dei candidati

Quattro sono le liste a sostegno di Grillo: oltre al suo movimento “Liberi”, anche Udc, Lilibeo Viva e Vivere la Città.

Mentre sono sette quelle a supporto Andreana Patti, Pd, Alleanza Verdi Sinistra, M5S-Psi, Com-Patti, Si Muove la Città, Marsala Civica/Sud chiama Nord e Progettiamo Marsala.

Sei le liste per Giulia Adamo: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Coraggio e Passione, Noi moderati/Noi marsalesi e movimento Arcobaleno.

Marsala Futura, infine, per Leonardo Curatolo.

In Municipio, i quattro candidati a sindaco hanno dovuto indicare anche i rispettivi primi quattro assessori.

Per Grillo sono i riconfermati Salvatore Agate e Gaspare Di Girolamo, nonché Cinzia Zelinda Augugliaro e Gaspare Stabile.

Andreana Patti, invece, ha indicato Linda Licari, segretaria cittadina del Pd, Daniele Nuccio, Salvatore Vullo e Enrico La Sala.

I quattro assessori indicati da Giulia Adamo sono Benny Musillami, Mariella Parrinello, Pasquale Salvatore Angileri e Luca Ezio Fazio.

Infine, Leonardo Curatolo, capolista anche nella sua per il consiglio comunale, ha indicato Erino Licari, Enza Giannone, Giacomo Amato e Elda Maria Celi.