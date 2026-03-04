Marsala, scoperti 13 lavatori in ‘nero’: quattro percepivano la Naspi

MARSALA (TRAPANI) – Tredici lavoratori ‘in nero’, quattro dei quali percepivano indebitamente il sussidio della Naspi, sono stati scoperti durante controlli eseguiti dalla guardia di finanza del comando provinciale di Trapani in cinque attività economiche marsalesi: due ristoranti, un bar, una merceria e un cantiere edile.
A conclusione degli accertamenti sono state contestate violazioni che prevedono, complessivamente, sanzioni amministrative per circa 31mila euro.
Sono state inoltrate all’Ispettorato del Lavoro quattro proposte di sospensione delle attività imprenditoriali per aver impiegato “in nero” oltre il 10% della forza lavoro presente nei locali.
Inoltre, per i quattro soggetti percettori di Naspi è stata effettuata tempestiva comunicazione all’Inps competente per consentire il “blocco” dei contributi.