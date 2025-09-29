Mascali, accoltella un 22enne al culmine di una lite: denunciato

Ipotesi di lesioni aggravate per un 49enne

CATANIA – Al culmine di una lite avrebbe accoltellato un 22enne, ferendolo gravemente. Adesso per un uomo di 49 anni di Mascali (Catania) è scattata la denuncia per lesioni personali aggravate e porto di arma impropria.

Qualche giorno fa la vittima, originaria di Fiumefreddo di Sicilia, si è presentata in caserma con una ferita a un braccio, dalla quale perdeva copiosamente sangue. I militari, nell’attesa dell’ambulanza hanno prestato i primi soccorsi, apprendendo che il ragazzo conosceva il numero e il numero di cellulare del suo aggressore.

Immediate sono scattate le indagini per risalire all’intestatario dell’utenza e all’indirizzo di residenza. Nel frattempo una pattuglia, seguendo le tracce di sangue in strada, è giunta a un’abitazione, poco distante dalla caserma, dove i militari hanno trovato il 49enne, perfettamente corrispondente alla descrizione della vittima. Nel cruscotto dell’auto dell’uomo i carabinieri hanno due coltelli di media dimensione, poi sequestrati, entrambi a serramanico e di cui uno con evidenti tracce di sangue sulla lama.

A incastrare il 49enne anche le immagini registrate da una telecamera che hanno ripreso il momento in cui l’uomo, al culmine di una lite per motivi personali, sferra un colpo all’altezza del collo del giovane, colpendolo alla spalla ma provocando comunque gravi lesioni. Il 22enne, infatti, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Per il 49enne è così scattata la denuncia.