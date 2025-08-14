L'intervento è stato attivato alle 2.30 dalla centrale operativa

MASCALI (CATANIA) – I carabinieri del comando provinciale di Catania, con la compagnia di Giarre hanno arrestato tre persone per furto di un’auto nel centro di Giarre. Gli arrestati sono un 21enne e un 53enne di Mascali e una donna di 39 anni di Giarre. L’operazione rientra nell’ambito del rafforzamento dei controlli sul territorio disposto per la stagione estiva, che ha portato un significativo afflusso di turisti nelle aree costiere, tra cui il centro marino di Mascali.

In questo contesto, l’Arma ha intensificato le attività preventive per garantire ai residenti e ai turisti un’estate da vivere in piena tranquillità. Intorno alle 2.30, la centrale operativa della compagnia è stata contattata da un cittadino che, accortosi del furto in atto della propria autovettura in Via Alfieri, a Giarre, ha deciso di seguire da lontano gli spostamenti dei malviventi.

La centrale operativa e le vie di fuga

Così, mentre manteneva il contatto telefonico con la centrale, è riuscito a fornire indicazioni dettagliate, in tempo reale, sulla posizione del veicolo. L’operatore della centrale ha quindi attivato la pattuglia in circolazione, guidandola con precisione verso l’area più probabile di fuga.

In pochi minuti, grazie a questa stretta collaborazione tra operatore ed equipaggio su strada, il veicolo è stato individuato in località Nunziata di Mascali, fermo, con il motore ancora acceso e con tre persone a bordo. Alla vista della gazzella, gli occupanti hanno tentato inizialmente di nascondersi abbassandosi tra i sedili, per poi di scendere lentamente dal mezzo, cercando di non destare sospetti. Il tentativo di elusione è però fallito: i militari sono intervenuti con decisione, bloccandoli e mettendoli in sicurezza.

Sequestrati tirapugni e coltellino

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno recuperato e sequestrato un tirapugni in metallo, un coltellino a serramanico e una chiave elettronica universale, sicuramente adoperati dai ladri per il furto del veicolo. I tre complici sono stati quindi condotti in caserma e, al termine degli accertamenti, dichiarati in stato d’arresto, provvedimento convalidato dall’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.

Questo intervento, frutto della perfetta sinergia tra la centrale operativa della Compagnia di Giarre e il Nucleo Radiomobile, conferma ancora una volta la capacità dell’Arma di operare con tempestività, efficienza e presenza concreta sul territorio, soprattutto in quei periodi dell’anno in cui la sicurezza assume un valore ancora più centrale per l’intera comunità.