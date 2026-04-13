Mascali, nasce l’asse Gullotta-Cardillo: “Uniti per il rilancio della città”

L'intesa elettorale



MASCALI – Svolta in vista delle prossime amministrative a Mascali, dove viene ufficializzata l’alleanza politico-elettorale tra Salvo Gullotta e Alberto Cardillo. Dalla convergenza tra le rispettive coalizioni nasce il progetto “Mascali Rinasce – Alleanza per Cambiare”, che sosterrà compatto Gullotta nella corsa a sindaco.

L’intesa punta a superare frammentazioni e divisioni, proponendosi come alternativa “forte e credibile” per il governo della città. Al centro del programma condiviso, il miglioramento delle infrastrutture, il rilancio economico e turistico del territorio jonico-etneo, maggiore attenzione al decoro urbano e politiche sociali rivolte a giovani e anziani.

“Non è un semplice accordo elettorale, ma un progetto di prospettiva”, ha dichiarato Gullotta, sottolineando la volontà di aprire una nuova fase amministrativa fondata su trasparenza e merito.

Sulla stessa linea Cardillo, che definisce l’alleanza “una scelta d’amore per Mascali”, evidenziando la necessità “di unire le migliori energie del territorio per avviare un cambiamento concreto e duraturo”.