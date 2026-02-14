Mascali, Veronica Musumeci si candida a sindaco

L'attuale vicesindaco scioglie la riserva

MASCALI (CATANIA) – Veronica Musumeci, attuale vicesindaco del Comune, ha ufficialmente sciolto le riserve annunciando la propria candidatura alla carica di sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative.

Una scelta che affonda le radici in anni di militanza attiva tra le fila dell’amministrazione comunale, esperienza che – sottolinea – le ha consentito di conoscere da vicino criticità e potenzialità del territorio. Un percorso di crescita istituzionale che oggi si traduce nella volontà di guidare Mascali con uno sguardo rivolto al futuro, ma nel rispetto delle proprie radici.

“Mascali per me non è una carica da ricoprire. È casa – afferma Musumeci – è il luogo dove sono cresciuta, dove ho frequentato le scuole e imparato il valore dell’appartenenza. Ho deciso di candidarmi non per ambizione personale, ma per amore. Non per occupare un ruolo, ma per assumere un impegno”.