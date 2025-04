Mascalucia, aderisce al gruppo di FdI la consigliera Maria Rosaria Raciti

Il "benvenuto" del partito

MASCALUCIA (CATANIA) – “Felici dell’ingresso di Maria Rosaria in un gruppo già coeso ed armonioso”. Così il capogruppo Fabio Savasta ed il coordinatore cittadino di Mascalucia, Fabrizio VItale.

“Viva le donne, un benvenuto con il cuore alla Raciti, che apporterà una ulteriore ventata di freschezza e idee”, aggiunge Valeria D’Angelo, 600 preferenze alle scorse amministrative. “Mascalucia adesso conta ben quattro consiglieri sotto il simbolo di Giorgia Meloni in un paese da 35000 abitanti, e saremo funzionali per qualunque scelta presente e futura, votando, con coscienza e trasparenza ogni proposta in consiglio, sdoganando un principio secondo il quale, chi sta all’opposizione è ostile a prescindere”, conclude D’Urso Somma.