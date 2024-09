Incidente a Mascalucia, auto contro un palo: ferita una donna

È accaduto in via Roma

MASCALUCIA (CATANIA) – Pauroso incidente stradale, questa mattina, in via Roma a Mascalucia. Una donna alla guida di una Fiat 500 ha perso il controllo del mezzo centrando un palo della pubblica illuminazione per poi carambolare al centro della carreggiata.

La donna è rimasta ferita e soccorsa dal 118. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la strada. Ad occuparsi dei rilievi e della viabilità (con l’arteria viaria rimasta chiusa in direzione San Pietro Clarenza) sono stati gli agenti della Polizia Locale.