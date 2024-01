Mascalucia, parco Monte Ceraulo: iniziati i lavori di recupero

L'importo previsto è di 232 mila euro

MASCALUCIA (CATANIA) – Al via i lavori di riqualificazione del “Parco Urbano Monte Ceraulo”, polmone verde del comune di Mascalucia. I corposi interventi, finanziati mediante le somme del PNRR per un importo complessivo di € 232.853,33, puntano a valorizzare una realtà naturalistica che rappresenta un unicum nel circondario. Il progetto in questione, la cui attuazione richiederà un semestre, è il primo del piano di rigenerazione urbana preannunciato alla cittadinanza dal Sindaco Vincenzo Magra.

Il “bosco Ceraulo”, nato a seguito dell’eruzione del 1537 ed insistente su una superficie di 17 ettari, si caratterizza per la presenza di ben 315 entità di flora spontanea e per una variegata presenza di fauna tra cui 13 specie di mammiferi e numerosi volatili che nidificano nella zona come l’upupa, il cardellino, la capinera, l’occhiocotto, il vergellino, il rampichino, fanello e barbagianni. Una consistente biodiversità, dunque, da tutelare opportunamente all’interno di un parco da rendere costantemente praticabile nel corso dell’anno.

Gli interventi pianificati mirano a rafforzare l’identità del luogo, migliorare gli standard di accoglienza e fruizione inclusiva, elevare il livello di sicurezza, accrescere la vocazione culturale e turistica del sito e tutelare l’ambiente favorendo le attività di educazione ambientale. Il tutto nel rispetto dell’autenticità del sito, dato l’uso di materiali compatibili a quelli già presenti.

L’attività di ripristino interesserà, in primis, in termini manutentivi i cancelli di ingresso al parco, le staccionate perimetrali, i giochi e le panchine danneggiate, le scale e i sentieri in pietra e le casette presenti in loco che saranno oggetto di pavimentazione interna e revisione ed ampliamento degli impianti elettrici.

I sentieri interni verranno resi maggiormente fruibili con la rimozione degli elementi lapidei di intralcio alla percorribilità e la realizzazione di due nuovi sentieri mediante cui sarà possibile accedere alle aree interne del parco ad oggi interdette per via della folta vegetazione.

All’interno dei percorsi si procederà con fornitura e posa in opera di cartellonistica informativa lungo tutti i percorsi con indicazioni delle caratteristiche dal punto di vista vegetazionale, storico e culturale che di fatto affiancheranno i cartelloni con le mappe collocati agli ingressi del parco.

Oggetto di consistente riqualificazione anche l’area attrezzata prospiciente via Pulei, da suddividere in tre zone: “area giochi inclusiva” con l’installazione di attrezzature inclusive, previa rimozione dei giochi danneggiati esistenti, con superfici di impatto in sabbia; “area fitness” tramite l’installazione di attrezzature per lo sport a cielo aperto; “area pic-nic” con la realizzazione di 3 pergolati modulari in legno nell’attualmente area con tavoli da pic-nic, ubicata di fronte ai fabbricati esistenti, e sostituzione dei tavoli con sedute ammalorati.

Infine, si procederà all’implementazione dell’impianto antiincendio mediante l’introduzione di n.2 idranti, l’adeguamento della condotta e l’ampliamento della fascia tagliafuoco esistente. In ultimo, verrà riqualificato ed ampliato anche il parcheggio adiacente il parco.

“Mascalucia cambierà volto nel corso di quest’anno. Questo è il primo intervento, cui faranno seguito altri già dal prossimo mese – dichiara il Sindaco Vincenzo Magra – Il Bosco Monte Ceraulo è un sito tutelato dalla Regione Siciliana sin dal 1993 ed è una rarità per le realtà collinari etnee. Gli interventi avviati quest’oggi mirano a valorizzare al meglio il patrimonio naturalistico presente in loco rendendolo pienamente fruibile alla cittadinanza. L’installazione di aree attrezzate di diverso tipo è inoltre un elemento adiuvante per far sì che il bosco sia costantemente frequentato durante l’anno sia dai nostri cittadini, sia da quelli del comprensorio. Mi preme ringraziare, infine, l’Assessore Damiano Marchese e l’amministrazione tutta per avere sostenuto i progetti del PNRR, gli uffici per l’impegno profuso nel raggiungere gli obiettivi prefissati e il gruppo associazionistico componente gli “Amici del Bosco Ceraulo” per il contributo di idee e per l’operato fattivo a tutela del parco”.