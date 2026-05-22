Mascalucia, “truffa del finto carabiniere”: arrestato 23enne

L’indagine dei militari di Terme Vigliatore dopo la denuncia di una donna di Rodì Milici

MASCALUCIA (CATANIA) – Avrebbe truffato un’anziana utilizzando la tecnica del “finto carabiniere”. Per questo i carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato un 23enne pregiudicato residente a Mascalucia.

La truffa del “finto carabiniere” a Mascalucia

L’indagine, coordinata dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto guidata da Giuseppe Verzera e condotta dai militari della stazione di Terme Vigliatore, è partita dalla denuncia presentata da una donna di Rodì Milici.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane avrebbe contattato telefonicamente la vittima qualificandosi come maresciallo dei carabinieri e riferendo di presunti accertamenti relativi a una rapina in gioielleria nella quale sarebbe stata coinvolta l’auto del marito della donna.

Il raggiro

Per rendere credibile il racconto, il truffatore avrebbe fornito anche le generalità del coniuge della vittima, invitandola a raccogliere i gioielli per consentire una verifica da parte di un incaricato.

Poco dopo il 23enne si sarebbe presentato nell’abitazione dell’anziana riuscendo a farsi consegnare preziosi per un valore complessivo superiore ai 5 mila euro.

Determinanti per l’identificazione dell’indagato sarebbero state anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Il Gip, valutando la gravità dei fatti e il pericolo di fuga, ha disposto la misura cautelare in carcere. Il giovane si trova ora detenuto nella casa circondariale di Catania Piazza Lanza.