Fermati un minorenne e due giovani di 19 e 23 anni

MASSA – Ucciso davanti al figlio undicenne per un rimprovero a dei giovani. Ucciso dopo un richiamo a dei giovani di non lanciare bottiglie di vetro contro un negozio: tanto è bastato a far scattare la furia di un branco di ragazzi, alcuni anche minorenni, che lo ha aggredito.

Chi è la vittima

Giacomo Bongiorni, 47 anni, è morto così, davanti agli occhi del figlio undicenne e della sua compagna, questa notte a Massa, nel centro storico cittadino, a due passi dalla sede del Comune. Aggredito, l’uomo è caduto a terra sbattendo la testa sull’asfalto e andando in arresto cardiaco, che gli è stato fatale.

“Lo hanno ammazzato di botte”

“Lo hanno ammazzato di botte”, ha detto un parente. Fermati due giovani di 19 e 23 anni con l’accusa di omicidio volontario e un minorenne.

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