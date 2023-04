Massimo Bellini, lutto per la scomparsa del maestro Rattalino

Musicologo e didatta del pianoforte, Piero Rattalino fu direttore artistico dell'ente dal 1994 al 2006

CATANIA – Il Teatro Massimo Bellini di Catania, nelle persone del Sovrintendente Giovanni Cultrera di Montesano, del commissario straordinario Daniela Lo Cascio, del Direttore artistico Fabrizio Maria Carminati e di tutto il personale artistico, tecnico e amministrativo, esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa del maestro Piero Rattalino, musicologo e didatta del pianoforte tra i più illustri della scena musicale internazionale e illuminato direttore artistico dell’ente dal 1994 al 2006.

Così lo ricorda la governance in una nota densa di commozione per la perdita di una personalità tanto elevata per l’indefesso amore mostrato fino all’ultimo nei confronti dell’arte della Musica: “Figura di grande spessore, fine didatta, autore di innumerevoli libri e saggi, l’insigne studioso era altresì dotato di immense qualità umane. Grazie alle sue doti straordinarie, l’ente lirico etneo conobbe in quegli anni uno dei suoi periodi più felici, rinnovando la propria fama internazionale con la messa in scena di titoli desueti e di spiccato richiamo culturale”.

“La sua vastissima esperienza – prosegue la nota – maturata precedentemente in teatri e istituzioni come il Comunale di Bologna, il Carlo Felice di Genova, il Regio di Torino e il Festival Verdi di Parma, ha contribuito in maniera determinante a far sì che il Bellini di Catania potesse tenere alto il vessillo del proprio livello qualitativo e artistico”.

“In questo momento di intensa partecipazione al lutto che ha colpito il mondo della musicologia e dello Spettacolo tutto, il Teatro esprime la propria vicinanza alla famiglia del maestro Rattalino e alla moglie Ilia Kim, valente pianista, da sempre accolta con grande calore dal pubblico del Bellini”.