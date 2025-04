Massimo Ranieri annuncia una nuova data in Sicilia, spettacolo a Taormina il 19 agosto

Si aggiunge a quella in programma a Palermo

TAORMINA (MESSINA) – Si arricchisce di nuove tappe il viaggio musicale di Massimo Ranieri, insieme al suo amato pubblico, con lo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo”.

Dopo più di 800 repliche dello spettacolo “Sogno e son desto”, ecco un’altra straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti sia inediti che di vita privata.

Lo show arriverà anche in Sicilia con una nuova in programma: martedì 19 agosto Massimo Ranieri calcherà il palco del suggestivo Teatro Antico di Taormina. L’evento è organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia con la direzione artistica di Gianna Fratta per la rassegna internazionale Festival Taormina Arte – edizione 2025 e prodotto da Puntoeacapo Srl

Lo spettacolo seguirà la tappa già annunciata del tour, il 18 agosto a Palermo, Teatro di Verdura, per la rassegna Dream Pop Fest Palermo, organizzata da organizzata da Puntoeacapo Srl con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Massimo Ranieri quest’anno al 75°Festival di Sanremo ha presentato la canzone “Tra le mani un cuore” che porta le firme di Tiziano Ferro e Nek. Il brano è un messaggio di speranza nel dolore, nel quale ognuno di noi può rispecchiarsi. Il cuore, simbolo di sentimenti profondi e vulnerabilità, va protetto in tutti i modi soprattutto quando un amore finisce e in questo caso, il cuore stesso può anche riprendersi dal dolore se il rapporto finisce in maniera civile e umana.

Nello spettacolo “Tutti i sogno ancora in volo” sarà possibile ascoltare anche bellissimi brani inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani tra i quali: Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri, canzoni che fanno parte del suo ultimo Album, che ha lo stesso titolo dello spettacolo, con la produzione musicale dell‘artista internazionale Gino Vannelli. Nella scaletta, sarà presente anche il brano vincitore del Premio della critica a Sanremo 2022 “Lettera di là del mare”.

Anche questa volta sul palco sarà presente un Massimo Ranieri al 100%, che offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e prestigioso in uno spettacolo presentato nei più prestigiosi Teatri Italiani dal noto producer Marco De Antoniis con una band inedita formata da. Danilo Riccardi al pianoforte, Giovanna Perna tastiere e voce, Francesco Puglisi al basso, Luca Trolli alla batteria, Arnaldo Vacca percussioni, Andrea Pistilli e Tony Puja alle chitarre classiche ed elettriche, Valentina Pinto al violino e voce, Cristiana Polegri sax e voce e Max Filosi al sax e flauto.

I biglietti saranno disponibili da oggi venerdì 11 aprile 2025 alle ore 16:00 su www.puntoeacapo.uno (sponsor ticket Ciao tickets) e nei circuiti di prevendita abituali.