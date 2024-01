Mastella, messaggio a Cuffaro: “Resto con Renzi, ho dato la parola”

All'indomani della nostra intervista al leader della Dc

PALERMO – Una dichiarazione che giunge all’indomani della nostra intervista al leader della Dc Sicilia, Totò Cuffaro. È quella che giunge a stretto giro di posta da Clemente Mastella che esclude di poter far parte di una possibile “lista popolare” in vista della tornata per le Europee.

“Mi viene segnalata – spiega Mastella – una dichiarazione/intervista di Totò Cuffaro, dove si dà per scontata una mia partecipazione ad una lista con lui e con i moderati di Lupi. Debbo dire che non esiste alcuna possibilità che ciò avvenga. Ho dato, per così dire, parola politica, con Renzi e vado avanti in quella direzione.



“L’unico mio rammarico – prosegue – è questa diaspora democristiana, di cui ognuno si sente Interprete, con un egoismo che affoga ogni slancio per la costruzione di una area di centro di cui vi sarebbe gran bisogno democratico. Auguro agli amici Cuffaro e Lupi ogni bene politico”.