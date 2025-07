La serenata in teatro e i look degli sposi

Matrimonio vip a Noto dove Fuschia Kate Sumner, figlia di Sting, ha impalmato Maximillian Wright. L’attrice e il direttore creativo, genitori di un bambino di un anno, sono sbarcati nella capitale del Barocco siciliano qualche giorno prima del sì con i loro invitati.

Tra le location prescelte Palazzo Nicolaci con la sua elegante corte interna e il teatro Tina Di Lorenzo dove venerdì 11 luglio è andato in scena “Una Serenata!”, uno spettacolo all’insegna delle tradizioni locali che ha visto in prima fila Sting e la sua seconda moglie Trudie Styler. Fuschia Kate Sumner, 43 anni, è nata dal primo matrimonio dell’ex frontman dei Police con l’attrice nordirlandese Frances Tomelty.

Maximillian Wright e Fuschia Kate Sumner al teatro Tina Di Lorenzo (Foto Instagram)

La passeggiata per le vie di Noto e i look degli sposi

Dopo lo spettacolo, una passeggiata lungo corso Vittorio Emanuele per raggiungere via Nicolaci. La figlia di Sting ha indossato un abito bianco a sirena della Maison Valentino. Il vestito, interamente ricamato in pizzo, era accollato sul davanti e presentava una profondissima scollatura sulla parte posteriore. Ai piedi Fuschia ha sfoggiato delle comode zeppe. Maximillian Wright ha optato per un look casual, ovvero una camicia di lino color nocciola e pantaloni color vinaccia.

Maximillian Wright e Fuschia Kate Sumner a Noto (Foto Instagram)

Matrimonio figlia Sting, il post del sindaco di Noto

Il sindaco di Noto Corrado Figura ha posato con Sting per le vie del centro. “Oggi la nostra splendida città è ancora una volta protagonista di un evento internazionale – ha scritto sui social a corredo della foto ricordo – È stato un grande onore accogliere Sting, icona della musica mondiale, in occasione del matrimonio della figlia Fuschia Katherine Sumner con il compagno Maximillian Wright, proprio qui, nel cuore del barocco siciliano”.

Maximillian Wright e Fuschia Kate Sumner (Foto Instagram)

“Fuschia, attrice e regista di grande talento, e Maximillian, direttore creativo, hanno scelto Noto come luogo speciale per dirsi ‘sì’, circondati dalla bellezza unica della nostra città e dall’abbraccio della nostra comunità. I due, già genitori di un bambino, hanno vissuto una giornata memorabile che porteranno nel cuore”, ha aggiunto Figura.

Gli sposi Maximillian Wright e Fuschia Kate Sumner (Foto Instagram)

Il regalo di Corrado Figura a Sting

“In segno di benvenuto, ho voluto donare personalmente a Sting un libro dedicato alla nostra città – ha fatto sapere il primo cittadino – un piccolo gesto per ringraziarlo di aver condiviso con noi un momento così importante della sua famiglia”.

“Grazie a Fuschia, Maximillian e Sting per aver scelto Noto – ha concluso – La nostra città è fiera di essere parte di questa meravigliosa storia d’amore”. I festeggiamenti, stando ad alcuni rumors, si sarebbero svolti presso la Dimora delle Balze, nota per aver ospitato nel 2018 le nozze di Chiara Ferragni e Fedez.