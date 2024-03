Mattarella e la sfida del Covid: “Ha vinto lo sforzo di tutti”

L'intervento del Presidente della Repubblica

ROMA- L’epidemia del Coronavirus ha generato una “crisi” che “è suonata terribile esperienza delle sfide di fronte alle quali può trovarsi l’umanità e di come solo una risposta coordinata a livello globale sia stata in grado di farvi fronte, con l’accelerazione nella messa in opera delle più recenti scoperte della ricerca in cui protagonista è stata l’Unione Europea”.

Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus. “Lo sforzo sinergico e solidale delle Istituzioni ad ogni livello” ha consentito di arginare un nemico intangibile all’insegna di una rinascita globale”, ha aggiunto.