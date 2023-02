Mattarella e Von der Leyen a Palermo: il piano di sicurezza

Parteciperanno all'apertura dell'anno accademico e il capoluogo sarà blindato con numerose strade off limits

PALERMO – Palermo si blinda per l’arrivo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e della presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, che oggi parteciperanno all’inaugurazione dell’anno accademico che si svolgerà nell’aula magna della facoltà di Ingegneria, in viale delle Scienze, a partire dalle 10,30. Il livello di attenzione e sicurezza sono altissimi, per questo motivo il piano è già scattato nel pomeriggio di lunedì scorso.

Gli uomini della Digos presidiano da giorni l’Università e bonificato l’intero perimetro, dove potranno accedere solamente le 250 persone accreditate. I tombini della città sono già stati controllati e sigillati, le cabine elettriche e i cestini dei rifiuti lungo la zona rossa compresa tra i varchi 2 e 3, quelli che su via Ernesto Basile vanno dall’ingresso adiacente alla segreteria e alla mensa studentesca fino a quello accanto al polo didattico all’edificio 19: in questo settore sarà possibile entrare solo se muniti di autorizzazione.

I divieti in vigore

I divieti sono entrati in vigore alle 16 di ieri pomeriggio e termineranno alla stessa ora di oggi ma l’area Mobilità del Comune ha emesso un’ordinanza, su proposta della Questura, vietando il parcheggio nelle strade limitrofe all’Università e dunque per le auto è prevista la rimozione forzata in tutto Largo La Grutta e nell’intera via Brasa dallo scoccare della mezzanotte di oggi valido fino alle 16.

Stop alla sosta anche in centro, dalle 18 di ieri, pure tra via Mariano Stabile, via Roma, via Wagner, via Michele Amari e via Principe di Granatelli.

Il numero di uomini delle forze dell’ordine impegnato sarà altissimo, saranno chiamati a presidiare la città i corpi speciali e perfino di cecchini che saranno sistemati sui tetti in alcuni punti strategici.