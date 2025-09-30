Mattarella “Italia si adopera per far crescere collaborazione Baku-Ue”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo parlato con il presidente Aliyev dell’esigenza di sviluppare la collaborazione con l’Unione Europea e l’Italia si sta adoperando in questa direzione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nelle dichiarazioni alla stampa seguite all’incontro con l’omologo azerbaigiano Ilham Aliyev. “L’Azerbaigian ha già un’interlocuzione autorevole, ampia, rilevante con molti paesi dell’Unione e con l’Unione europea. Noi speriamo che questa cresca ulteriormente”, ha aggiunto Mattarella.

– Foto ufficio stampa Quirinale –

