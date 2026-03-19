Tutto quello che c'è da sapere sulla malattia che aveva colpito il leader di Italia Viva

Una diagnosi arrivata in tempo può fare la differenza tra la vita e la morte. È il messaggio che emerge dopo che Matteo Renzi ha raccontato pubblicamente di aver scoperto un melanoma durante un controllo dermatologico. L’ex presidente del Consiglio ha spiegato di essersi sottoposto a un piccolo intervento per rimuovere la lesione cutanea, sottolineando l’importanza della prevenzione.

Il caso ha riportato l’attenzione su una delle forme di tumore della pelle più aggressive ma anche, se individuata precocemente, tra le più curabili. Il caso del leader di Italia Viva Matteo Renzi è diventato così un esempio concreto di quanto sia decisivo diagnosticare il melanoma nelle sue fasi iniziali.

Cos’è il melanoma

Il melanoma è un tumore maligno che nasce dai melanociti, le cellule della pelle responsabili della produzione della melanina, il pigmento che dà colore alla cute e la protegge parzialmente dai raggi ultravioletti.

Si tratta della forma più pericolosa di tumore cutaneo perché può diffondersi rapidamente ad altri organi attraverso il sistema linfatico e il sangue. Secondo le stime epidemiologiche, negli ultimi anni l’incidenza del melanoma è in aumento, soprattutto nei Paesi occidentali.

Nonostante ciò, la diagnosi precoce permette nella maggior parte dei casi una guarigione completa. È proprio questo il punto sottolineato dal caso di Matteo Renzi, che ha scoperto un melanoma al primo stadio durante un controllo dermatologico.

I sintomi: quando un neo deve preoccupare

Il melanoma spesso si sviluppa a partire da un neo già presente sulla pelle oppure compare come una nuova macchia pigmentata. Per riconoscerlo in tempo i dermatologi utilizzano la cosiddetta regola dell’ABCDE, un metodo semplice per individuare segnali sospetti:

A – Asimmetria: una metà del neo non corrisponde all’altra

una metà del neo non corrisponde all’altra B – Bordi irregolari: contorni frastagliati o poco definiti

contorni frastagliati o poco definiti C – Colore variabile: presenza di diverse tonalità nello stesso neo

presenza di diverse tonalità nello stesso neo D – Dimensioni: diametro superiore ai 6 millimetri

diametro superiore ai 6 millimetri E – Evoluzione: cambiamenti nel tempo di forma, colore o dimensione

Altri segnali da non sottovalutare possono essere: prurito, sanguinamento o la comparsa improvvisa di nuove macchie scure sulla pelle.

Diagnosi: perché i controlli dermatologici sono decisivi

La diagnosi di melanoma avviene generalmente attraverso una visita dermatologica con dermatoscopia, un esame non invasivo che consente di osservare in dettaglio le lesioni cutanee.

Quando una macchia sospetta viene individuata, il passo successivo è la biopsia o l’asportazione del neo, che viene poi analizzato in laboratorio. Solo l’esame istologico può confermare la presenza del tumore.

Nel caso di Matteo Renzi, la scoperta del melanoma è avvenuta proprio durante un controllo preventivo, a dimostrazione di quanto le visite dermatologiche periodiche possano essere determinanti.

Le cure: chirurgia e nuove terapie

Se il melanoma viene diagnosticato nelle fasi iniziali, il trattamento principale consiste nella rimozione chirurgica della lesione. In molti casi l’intervento è sufficiente per eliminare completamente il tumore.

Quando la malattia è più avanzata, la medicina dispone oggi di terapie innovative che negli ultimi anni hanno cambiato la prognosi di molti pazienti. Tra queste:

immunoterapia , che stimola il sistema immunitario a riconoscere e attaccare le cellule tumorali

, che stimola il sistema immunitario a riconoscere e attaccare le cellule tumorali terapie mirate , che colpiscono specifiche mutazioni genetiche presenti nel tumore

, che colpiscono specifiche mutazioni genetiche presenti nel tumore radioterapia e chemioterapia, utilizzate in alcuni casi particolari

Grazie ai progressi della ricerca, le percentuali di sopravvivenza sono notevolmente migliorate negli ultimi anni.

Prevenzione: la prima arma contro il melanoma

La prevenzione resta lo strumento più efficace per ridurre il rischio di melanoma. I medici raccomandano alcune regole fondamentali:

evitare l’esposizione prolungata al sole nelle ore centrali della giornata

utilizzare sempre protezione solare ad alto fattore

non abusare delle lampade abbronzanti

controllare periodicamente i propri nei

Gli specialisti consigliano inoltre una visita dermatologica annuale, soprattutto per chi ha molti nei o una familiarità con tumori della pelle.

Melanoma, cosa insegna il caso Renzi

Il caso di Matteo Renzi ha riportato l’attenzione su un tema cruciale: il valore della diagnosi precoce. Scoprire il melanoma nelle fasi iniziali significa aumentare in modo significativo le possibilità di guarigione.

È proprio per questo che i dermatologi insistono su un concetto semplice ma fondamentale: controllare la propria pelle e rivolgersi a uno specialista ai primi segnali sospetti può salvare la vita.

Matteo Renzi, come ha scoperto il melanoma

“Come vedete, ho la faccia piena di nei. Sono pieno di nei dappertutto e per questo mi controllo. Qualche giorno fa, in uno di questi controlli, un bravo dottore – tra l’altro under 30 – ha insistito nel dirmi: ‘guardi, a me questo puntino non mi piace’. Aveva ragione lui, perché era un melanoma”, ha svelato Matteo Renzi in una clip condivisa sui social mercoledì 18 marzo.

Il tumore, fortunatamente, “è stato preso in tempo”. “L’ho rimosso immediatamente, non rischio niente, sono tranquillissimo”, ha spiegato.

Quindi un invito alla prevenzione: “Ragazzi, controllatevi! La differenza fondamentale quando hai un tumore alla pelle è il momento nel quale lo becchi. Nel mio caso, sono stato molto fortunato perché l’ho preso subito. Ma se uno avesse lasciato stare quel melanoma 1-2-3-5 anni probabilmente, anzi sicuramente, avrebbe fatto danno”.

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