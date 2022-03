Attacco di Salvini su acqua e rifiuti in Sicilia, Baglieri: ‘E’ male informato’

Diverso il parere del deputato Figuccia: 'Il governo siciliano ha fallito'

“Salvini, poco sa o molto probabilmente è male informato in merito alla realtà siciliana in materia di acqua e rifiuti. Le sue parole offrono una lettura semplicista e disarticolata della realtà siciliana. La nostra è una regione che da oltre 20 anni è stata oltraggiata da speculatori senza scrupoli, in questi due settori molto delicati nell’Isola, danneggiando i cittadini e le imprese serie ed oneste”. Lo afferma in una nota Daniela Baglieri, assessore dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, in merito alle affermazioni del leader della Lega durante l’incontro su ‘Fondi Ue: una sfida per il Sud’ organizzato dall’europarlamentare siciliana Annalisa Tardino, a Catania. “Il governo Musumeci ad oggi è l’unico governo che con caparbietà ha avviato un percorso virtuoso, raggiungendo importanti obiettivi come: rafforzare il sistema impiantistico pubblico, incrementare la raccolta differenziata, avviare le procedure per due termoutilizzatori, razionalizzare la gestione della risorsa idrica, questi solo alcuni focus che l’attuale governo ha attuato negli ultimi quattro anni sul fronte dell’acqua e dei rifiuti – aggiunge -. Siamo consapevoli che la strada è ancora lunga, ma noi continueremo fino all’ultimo giorno nel nostro lavoro, in silenzio e con serietà, dimostrando con i numeri l’efficacia delle nostre azioni”.

La nota del deputato Figuccia

“Fa bene Matteo Salvini a segnalare i fallimenti siciliani sulla gestione dei rifiuti nell’Isola. Tra i motivi delle mie dimissioni da assessore regionale ai Servizi di pubblica utilità c’era proprio il dissenso a mantenere lo status quo nel settore e la scarsa propensione all’uso delle tecnologie piu innovative da parte del presidente della Regione. Oggi emergono chiaramente i risultati scadenti che collocano la Sicilia agli ultimi posti d’Europa nelle politiche di igiene ambientale e comprendiamo come si sia perso troppo tempo sui termovalorizzatori, mentre invece proliferavano discariche private e gestioni opache”. Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato di Lega Sicilia all’Assemblea regionale siciliana.