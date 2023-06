Maturità 2023, attesa per il primo scritto di italiano

Giovedì 22 giugno la prova sulle discipline dei singoli percorsi di studio

ROMA – E’ alle porte il grande giorno per 536mila studenti, domani alle prese con l’esame di Maturità. Si parte, alle 8.30, con il primo scritto, italiano, comune a tutti gli indirizzi. Giovedì 22 giugno la prova sulle discipline dei singoli percorsi di studio.

Poi il colloquio per accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale. L’esame torna dunque alla formula tradizionale pre-covid. Le commissioni sono 14mila, per un totale quasi 28mila classi. Campagna Maturità al sicuro di Polizia postale e Skuola.net: quasi uno studente su quattro è convinto che durante le prove scritte gli smartphone si possano tenere con sé in postazione.