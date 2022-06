Maturità, la seconda prova a Palermo: allo scientifico, test difficile

Il giorno dopo la il tema per gli esami di maturità per lo più abbordabile la prova specifica non è stata una passeggiata.

1' DI LETTURA

PALERMO – Seconda prova più complicata del previsto per gli studenti del liceo scientifico Cannizzaro di Palermo. Il giorno dopo la il tema per gli esami di maturità per lo più abbordabile la prova specifica non è stata una passeggiata. “Otto i quesiti e dovevamo risponderne almeno a quattro, ma non è stato semplice – dice Jess Andrey Pasion, studente del Cannizzaro – Erano quesiti matematici molto complicati che hanno richiesto il massimo d’impegno. Alla fine credo di avere fatto un buon complito, ma per tutti è stato impegnativo”.

Facce meno rilassate fuori dal liceo rispetto a quelle più serene di ieri. “E’ vero dicono Gabriele Priolo, Davide Cicero e Francesco Carroccio – abbiamo impiegato tutto il tempo disponibile per riuscire a fare il compito. Ieri la prova d’italiano è stata più abbordabile. Adesso ci concentriamo per l’esame orale che al Cannizzaro inizia il 29 giugno e poi a tutti in vacanza”.

Al classico Maria Adelaide, la versione di latino è ritenuta abbordabile dagli studenti. “E’ andata bene – dice una studentessa -, ho consegnato abbastanza presto e sono fiduciosa. Il testo di Seneca, con un questionario sul tema della folla, è stato molto interessante”. Un altro maturando confessa che c’era tensione prima della prova, “almeno all’inizio. Adesso ci mettiamo sotto a studiare per gli orali e non vediamo l’ora di andare in vacanza”.