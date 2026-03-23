 De Lucia: "Volontà italiani è chiara, ora affrontare problemi reali"
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De Lucia: “Volontà degli italiani è chiara, ora affrontare i problemi reali”

"Bocciata modifica che non risolveva nessuno dei problemi della Giustizia"
REFERENDUM
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1 min di lettura

PALERMO – “Gli italiani si sono espressi chiaramente e hanno bocciato una modifica della Costituzione che, come la magistratura e parte della società civile avevano evidenziato, non avrebbe risolto nessuno dei tanti problemi che affliggono la giustizia e che toccano i cittadini”.

Lo dice all’Ansa, dopo la vittoria del no al referendum, il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia.

“Questo non vuol dire che abbiamo una giustizia soddisfacente ed efficiente – aggiunge il capo dei pm – Perciò da ora è necessario lavorare con sobrietà e concretezza alla soluzione delle questioni reali, cominciando col potenziare mezzi e risorse”.

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