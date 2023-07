Max Gazzè con l’Orchestra jazz siciliana, tre date in Sicilia

Il cantautore romano si esibirà a Castellammare del golfo, a Taormina e a Siracusa

PALERMO – “La tournée Musicae Loci in Sicilia nasce da una scintilla scattata l’anno scorso proprio a Palermo durante il Sicilia Jazz Festival, grazie all’esperienza vissuta con l’Orchestra Jazz Siciliana. Oramai conosco la potenza e la gioia di sentire questi musicisti bravissimi a suonare. Non vedo l’ora di essere sul palco con loro perché si è creato una bellissima alchimia e un grande entusiasmo, una bella energia”. Con queste parole Max Gazzè definisce il rapporto tra lui e l’Orchestra Jazz Siciliana con cui domani comincia la tournée siciliana.

Il grande cantautore romano, ma come lui stesso ci tiene a sottolineare di origini siciliane da entrambi i genitori, uno dei nomi più eclettici e sorprendenti della nostra musica, è pronto a partire per la tournée siciliana con un progetto inedito con l’Orchestra Jazz Siciliana diretta da Domenico Riina.

Sono tre le tappe in alcune dei luoghi più suggestivi della nostra isola, tutto ciò renderà la sua musica adatta ai luoghi in cui si esibirà. Il primo concerto sarà messo in scena il 1° agosto a Castellammare del Golfo per continuare il 2 agosto a Taormina al Teatro Antico ed infine al Teatro Greco di Siracusa il 3 agosto. Max Gazzè, tra connessioni popolari e orchestre locali, presenta così il nuovo progetto Musicae Loci, spaziando dall’elettronica al sinfonico, dal synth-pop al prog e al rock ed in particolare al jazz.

Con un repertorio vasto e variegato come quello del cantautore romano è difficile immaginare quale potrà essere la scaletta preparata per questi particolarissimi spettacoli che lo vedranno protagonista insieme alla OJS. Max Gazzè, in tournée questa estate con il suo nuovo progetto artistico, sceglie l’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Domenico Riina, per le tappe siciliane in scena col suo spettacolo Musicae Loci. L’Orchestra Jazz Siciliana sempre diretta da Riina è appena reduce dai grandi successi al Teatro di Verdura con lo spettacolo Tribute to Burt Bacharach realizzato assieme all’Orchestra della Fondazione Teatro Massimo con la magnifica interpretazione di Lucy Garsia e con lo spettacolo a Polizzi di Tom Seals con la Youth Brass Jazz Orchestra. Gli arrangiamenti per lo spettacolo di Max Gazzè sono stati curati dai Maestri Gabriele Comeglio, Vito Giordano, Antonino Pedone e Domenico Riina.

“Quello che caratterizza Musicae Loci – dichiara Max Gazzè- è la ricercata commistione tra i miei brani e le sonorità e le eccellenze delle varie regioni e dei vari luoghi che ospitano il tour. Da qui nasce il senso e il titolo di questi concerti: sono fatti di “musiche locali”, del luogo, perché la componente territoriale è molto forte e caratterizzante di ogni live. Il mio repertorio viene rivisto e in qualche modo risuonato e reinterpretato in base a quelle che sono le eccellenze musicali dei diversi luoghi. In Sicilia, in particolare, ritrovo sempre un’affinità speciale perché quei suoni e quei colori hanno fatto e fanno parte della mia vita. Con l’Orchestra Jazz Siciliana siamo entrati così in sintonia la scorsa estate, da pensare subito ai suoi musicisti, diretti dal Maestro Domenico Riina, per queste tre tappe che toccheranno sia la parte orientale che occidentale dell’isola. Non vedo l’ora di suonare in questi posti meravigliosi e suggestivi per me, sia per gli occhi che per il cuore”.