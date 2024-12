Maxi concorso, 2.293 posti: attenzione alle rinunce per la graduatoria

Inizia lo scorrimento, come manifestare interesse

ROMA – Maxi concorso da 2.293 posti a tempo indeterminato, il dipartimento della Funzione Pubblica del ministero della Pubblica Amministrazione comunica che la Presidenza del Consiglio, l’avvocatura dello Stato e i ministeri dell’Economia, Interno e Cultura vogliono procedere con le assunzioni.

Maxi concorso, 2.293 posti

“Si comunica che le amministrazioni indicate nell’elenco allegato – si legge nell’avviso – hanno manifestato la necessità di procedere all’assunzione di personale mediante assegnazione degli idonei non vincitori del predetto concorso. Tenuto conto delle istanze pervenute dalle amministrazioni per la sostituzione di vincitori rinunciatari nonché delle richieste di attingimento, si procede allo scorrimento di n. 41 posizioni totali della graduatoria”.

La manifestazione dell’ordine di preferenza tra le amministrazioni avviene esclusivamente sul portale inPA (selezionando l’avviso pubblicato nella categoria “Scelta PA/sedi”), disponibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it, previa registrazione mediante SPID/CIE/CNS/eIDAS e compilazione del proprio curriculum vitae ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, comma 3, del bando di concorso.

Come scegliere

È possibile manifestare la propria scelta indicando un ordine di preferenza (valore da 1 a 3 dove 1 rappresenta la prima scelta), per le 3 amministrazioni disponibili, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 2 del bando di concorso.

La preferenza va espressa rispetto a tutte le amministrazioni. “Si raccomanda di verificare – recita l’avviso – attentamente il possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 2, comma 2 del bando di concorso”.

Al termine della fase di espressione delle preferenze, il sistema invierà apposita ricevuta al candidato; alla chiusura della procedura sarà generata la lista dei candidati con l’assegnazione alle amministrazioni di destinazione scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l’ordine di graduatoria.

Le assegnazioni

A conclusione FormezPA renderà note le assegnazioni alle amministrazioni destinatarie e agli interessati.

