Maxi concorso Asmel: 1.000 posti di lavoro, opportunità in Sicilia

PALERMO – Maxi concorso negli enti aderenti ad Asmel, l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali. Ci sono ben 1.000 posti di lavoro, numerosissime opportunità anche in Sicilia. Ecco dove.

Maxi concorso Asmel

Maxi concorso per creare e aggiornare le liste di 37 profili professionali: previste assunzioni a tempo indeterminato e determinato.

Requisiti, bisogna essere laureati, diplomati e operai specializzati nei 4.678 Comuni soci di Asmel. L’Elenco Idonei è una procedura introdotta nel 2021 dal DL Reclutamento, oggi utilizzata dagli Enti Asmel che hanno già realizzato, fa sapere l’associazione, 1.000 assunzioni e ulteriori 500 sono in corso.

Come partecipare al maxi concorso

Le candidature vanno trasmesse tramite il portale Asmelab www.asmelab.it dal 15 settembre 2025.

Per supporto è possibile contattare il numero 0287366194 oppure scrivere a asmelab.candidati@asmel.eu

La data di apertura delle candidature è il 15 settembre 2025, chiusura il 30 settembre alle ore 12. Previsti, come anticipato, mille posti di lavoro.

Opportunità in Sicilia, Comuni da Acquaviva a Bompietro (Pa)

Ecco l’elenco dei Comuni che hanno aderito con una delibera di giunta alla selezione. Opportunità anche in Sicilia.

Acquaviva d’Isernia (IS), Acquedolci (ME), Agerola (NA), Agna (PD), Agnone (IS), Ailano (CE), Airola (BN). Alatri (FR), Albagiara (OR), Albanella (SA), Alberobello (BA), Albiate (MB), Alcara li Fusi (ME), Ales (OR), Alfedena (AQ), Alì Terme (ME), Alife (CE), Alimena (PA), Alliste (LE), Alonte (VI), Altavilla Silentina (SA), Altino (CH), Alvignano (CE), Amaroni (CZ), Amato (CZ), Ambito Territoriale n.11 – Comune di Portici (NA), Amorosi (BN), Anacapri (NA), Anagni (FR), Andora (SV), Antillo (ME), Anzano Di Puglia (FG), Aprigliano (CS), Aquilonia (AV), Arborea (OR), Arbus (SU), Arcinazzo Romano (RM), Arcola (SP), Arcole (VR), Ardauli (OR), Ardea (RM), Arese (MI), Ariano Irpino (AV), Arienzo (CE), Arpaise (BN), Ascea (SA)

Assago (MI), Assolo (OR), Atripalda (AV), Atzara (NU), Augusta (SR), Auletta (SA), Avella (AV), Avigliano (PZ), Azienda Speciale Consortile Agorà S10 (SA), Azienda Speciale Sarno Servizi Integrati (SA), Azienda Speciale Consortile Comunità Sensibile (SA), Bacoli (NA), Bagnara Calabra (RC), Bagnoli Del Trigno (IS), Baia E Latina (CE), Baiano (AV), Ballao (CA), Banari (SS), Banzi (PZ), Baranello (CB), Barano d’Ischia (NA), Baratili San Pietro (OR), Baressa (OR), Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Barile (PZ), Barumini (SU), Baselice (BN), Battipaglia (SA), Baunei (NU), Belcastro (CZ), Bellizzi (SA), Bellona (CE), Belpasso (CT), Bernalda (MT), Besano (VA), Biancavilla (CT), Biandrate (NO), Biandronno (VA), Biccari (FG), Bidonì (OR), Biella (BI), Bisaccia (AV), Bitonto (BA), Blufi (PA), Bojano (CB), Bompietro (PA).

Bonacardo – Camposano

Bonarcado (OR), Bonea (BN), Bonefro (CB), Borgiallo (TO), Borghetto di Borbera (AL), Borgomanero (NO), Borgo Ticino (NO), Bortigali (NU), Bosa (OR), Bova Marina (RC), Bovino (FG), Brandizzo (TO), Breganze (VI), Brienza (PZ), Brolo (ME), Bucchianico (CH), Buccino (SA), Buggerru (Sud Sardegna), Buglio in Monte (SO), Buguggiate (VA), Buonabitacolo (SA), Buonvicino (CS), Burolo (TO), Buseto Palizzolo (TP), Bussi Sul Tirino (PE), Busso (CB), Cabras (OR), Caianello (CE), Caggiano (SA), Calabritto (AV), Calasetta (SU), Calitri (AV), Calopezzati (CS), Caltabellotta (AG), Caltavuturo (PA), Calvanico (SA), Calvi (BN), Calvizzano (NA), Camaiore (LU), Camerota (SA), Camigliano (CE), Campana (CS), Campo Calabro (RC), Campochiaro (CB), Campobasso (CB), Campodipietra (CB), Campofelice Di Roccella (PA), Campolieto (CB), Campomaggiore (PZ), Campomarino (CB), Campomorone (GE), Camporeale (PA), Camposano (NA).

Canale Monterano – Cimitile

Canale Monterano (RM), Cancello ed Arnone (CE), Cantalupo Nel Sannio (IS), Capistrano (VV), Capizzi (ME), Capodrise (CE), Caposele (AV), Capri (NA), Capua (CE), Capurso (BA), Carassai (AP), Carbonara Di Nola (NA), Cardano al Campo (VA), Cardeto (RC), Cardito (NA), Caresana (VC),Carfizzi (KR), Carife (AV), Carignano (TO), Carinaro (CE), Carlantino (FG), Carloforte (SUD SARDEGNA), Carnago (VA), Caronia (ME), Casacalenda (CB), Casagiove (CE), Casalanguida (CH), Casalbuono (SA), Casalnuovo Monterotaro (FG), Casamassima (BA), Casamicciola Terme (NA), Casaletto Spartano (SA), Casali del Manco (CS), Casalino (NO), Casalvecchio Di Puglia (FG), Casapulla (CE), Casavatore (NA), Caselle in Pittari (SA), Casola Di Napoli (NA), Casoria (NA), Cassano All’Ionio (CS), Castagnaro (VR), Cassano delle Murge (BA), Cassinetta Di Lugagnano (MI), Castelbellino (AN), Castelbottaccio (CB), Castel di Lucio (ME), Castel di Sangro (AQ).

Castel San Vincenzo (IS), Castelcivita (SA), Castello Del Matese (CE), Castelluccio Inferiore (PZ), Castelluccio Superiore (PZ), Castellana Sicula (PA), Castelmauro (CB), Castelnuovo di Farfa (RI), Castelnuovo Magra (SP), Castenedolo (BS), Castiadas (SU), Castiraga Vidardo (LO), Castiglione del Genovesi (SA), Castiglione Messer Raimondo (TE), Castione Andevenno (SO), Cavallino (LE), Cavaria Con Premezzo (VA), Centrache (CZ), Centuripe (EN), Ceppaloni (BN), Cercola (NA), Cercemaggiore (CP), Cercepiccola(CB), Cerea (VR), Celle Di Bulgheria (SA), Ceresole Alba (CN), Cerro al Volturno (IS), Certaldo (FI), Cervara Di Roma (RM), Cesinali (AV), Cessaniti (VV), Chianocco (TO), Chiaramonti (SS), Chieuti (FG) Chignolo d’Isola (BG), Chignolo Po (PV), Chiusano di San Domenico (AV), Cicagna (GE), Cicala (CZ), Cigliano (VC), Cigognola (PV), Cimitile (NA)

Ciorlano – Giardini Naxos

Ciorlano (CE), Cirò Marina (KR), Cittanova (RC), Civita Castellana (VT), Coggiola (BI), Calangianus (SS), Configni (RI), Collecorvino (PE), Colledimezzo (CH), Colleretto Giacosa (TO), Collesano (PA), Colletorto (CB), Colli a Volturno (IS), Colliano (SA), Colonna (RM), Comiziano (NA), Compiano (PR), Comunità Montana Alburni (SA), Comunità Montana del Taburno (BN), Comunità Montana Tanagro Alto E Medio Sele (SA), Comunità Montana Terminio Cervialto (AV), Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai (NU), Comunità Montana Vallo di Diano (SA), Conca Dei Marini (SA), Conca della Campania (CE), Consorzio Cimitero Cardito Crispano (NA).

Calangianus (SS), Configni (RI), Collecorvino (PE), Colledimezzo (CH), Colleretto Giacosa (TO), Collesano (PA), Colletorto (CB), Colli a Volturno (IS), Colliano (SA), Colonna (RM), Comiziano (NA), Compiano (PR), Comunità Montana Alburni (SA), Comunità Montana del Taburno (BN), Comunità Montana Tanagro Alto E Medio Sele (SA), Comunità Montana Terminio Cervialto (AV), Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai (NU), Comunità Montana Vallo di Diano (SA), Conca Dei Marini (SA), Conca della Campania (CE), Consorzio Cimitero Cardito Crispano (NA). Consorzio Chierese per i servizi (TO), Consorzio di Area Vasta Covar 14 (TO), Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali I.R.I.S. (BI), Contrada (AV), Controne (SA), Conflenti (CZ), Contursi Terme (SA), Conza della Campania (AV), Cocquio-Trevisago (VA), Cortale (CZ), Costabissara (VI), Crespino (RO), Cropani (CZ), Cuceglio (TO), Cugnoli (PE), Cumiana (TO), Curina (CZ), Curti (CE), Cutro (KR), Deliceto (FG), Diamante (CS), Dogliani (CN), Domanico (CS), Domicella (AV), Dragoni (CE), Duronia (CB), Eboli (SA)

Elice (PE), Dusino San Michele (AT), Escalaplano (CA), Escolca (SU), Fabriano (AN), Faeto (FG), Fagnano Olona (VA), Falerna (CZ), Fara San Martino (CH), San Mauro Forte (MT), San Marzano Di San Giuseppe (TA), Farindola (PE), Favale di Malvaro (GE), Ferrandina (MT), Fiano Romano (RM), Filignano (IS), Flumeri (AV), Foggia (FG), Foglianise (BN), Foglizzo (TO), Foiano Di Val Fortore (BN), Folgaria (TN), Fonni (NU), Forino (AV), Forio (NA), Forlì del Sannio (IS), Formello (RM), Francavilla Marittima (CS), Francofonte (SR), Frattaminore (NA), Futani (SA), Galati Mamertino (ME), Gallo Matese (CE), Gambatesa (CB), Gardone Riviera (BS), Gattinara (VC), Gavoi (NU), Gela (CL), Gerace (RC), Geraci Siculo (PA), Gergei (SUD SARDEGNA), Gerola Alta (SO), Gesico (SU), Giardini-Naxos (ME).

Giave – Mezzomerico

Giave (SS), Giffoni Sei Casali (SA), Giffoni Valle Piana (SA), Ginosa (TA), Gioia dei Marsi (AQ), Gioia del Colle (BA), Gioia Sannitica (BN), Giugliano In Campania (NA), Giulianova (TO), Gonnesa (Sud Sardegna), Gonnoscodina (OR), Gornate Olona (VA), Graffignana (LO), Gratteri (PA), Gravina In Puglia (BA), Grazzanise (CE), Greci (AV), Grottaglie (TA), Grottaminarda (AV), Guamaggiore (SU), Guardia de Lombardi (AV), Guardialfiera (CB), Guardiaregia (CB), Guardia Sanframondi (BN), Guglionesi (CB), Ilbono (NU), Iglesias (CA), Inzago (MI), Irsina (MT), Isca Sullo Ionio (CZ), Ispani (SA), Isili (SU), Isola del Giglio (GR), Isola di Capo Rizzuto (KR), Jelsi (CB), Jerago con Orago (VA), Joppolo (VV), Lacedonia (AV), Laerru (SS), Laganadi (RC), Lago (CS), Lagonegro (PZ), Lamezia Terme (CZ), Lanusei (NU), Las Plassas (SU), Lattarico (CS), Laurenzana (PZ), Lauria (PZ).

Lavello (PZ), Laviano (SA), Lettomanoppello (PE), Licciana Nardi (MS), Licodia Eubea (CT), Limina (ME), Limosano (CB), Lioni (AV), Locorotondo (BA), Lodè (NU), Lombriasco (TO), Longobardi (CS), Lotzorai (NU), Lozza (VA), Lucca Sicula (AG), Lucito (CB), Lugo Di Vicenza (VI), Lustra (SA), Luogosanto (SS), Madesimo (SO), Mafalda (CB), Magisano (CZ), Magliano Sabina (RI), Magliano Vetere (SA), Magnago (MI), Mandanici (ME), Mondragone (CE), Manerba del Garda (BS), Mandas (SU), Manocalzati (AV), Manziana (RM), Marano Marchesato (CS), Marcianise (CE), Marianopoli (CL), Marglianella (NA), Marina Di Gioiosa Ionica (RC), Marostica (VI), Marzano Appio (CE), Mascali (CT), Massarosa (LU), Matrice (CB), Mazzano Romano (RM), Mazzarrone (CT), Meana Sardo (NU), Melfi (PZ), Melilli (SR), Melissano (LE), Melizzano (BN), Mentana (RM), Mercogliano (AV), Merone (CO), Mesagne (BR), Mezzomerico (NO).

Mignano – Pettoranello

Mignano Monte Lungo (CE), Mileto (VV), Mineo (CT), Minori (SA), Mirabella Eclano (AV), Mirto (ME), Misinto (MB), Mistretta (ME), Moconesi (GE), Modolo (OR), Mogorella (OR), Molise (CB), Monacilioni (CB), Monastir (CA), Montafia (AT), Montenerodomo (CH), Montenero Val Cocchiara (IS), Monteleone Di Puglia (FG), Montefalcone Di Val Fortore (BN), Montaguto (AV), Monte Di Procida (NA), Monte Giberto (FM), Montegiordano (CS), Montecchia Di Crosara (VR), Montecilfone (CB), Montecorice (SA), Montecorvino Pugliano (SA), Montefalcone Nel Sannio (BN), Monteforte Cilento (SA), Montefranco (TR), Montefredane (AV), Montelapiano (CH), Monteleone di Spoleto (PG), Monteleone Sabino (RI), Montella (AV), Montelparo (FM), Montenero Di Bisaccia (CB), Monterosso Almo (RG), Monterotondo (RM), Montesarchio (BN), Monterenzio (BO), Monteverde (AV), Morbegno (SO), Moretta (CN), Morra De Sanctis (AV), Motta Visconti (MI), Motteggiana (MN), Mugnano del Cardinale (AV), Muro Lucano (PZ), Musei (Sud Sardegna), Narcao (SU), Ne (GE), Neirone (GE), Nemi (RM), Nemoli (PZ), Neoneli (OR), Nicolosi (CT), Nicosia (EN), Nicotera (VV).

Niscemi (CL), Noragugume (NU), Nughedu Santa Vittoria (OR), Nusco (AV), Nurachi (OR), Nuragus (SU), Nurallao (CA), Nuraminis (SU), Ofena (AQ), Oggiona Con Santo Stefano (VA), Oggiono (LE), Oleggio (NO), Olgiate Olona (VA), Oliena (NU), Oliveto Citra (SA), Onanì (NU), Oniferi (NU), Oratino (CB), Orgosolo (NU), Oria (BR), Oricola (AQ), Oriolo (CS), Oriolo Romano (VT), Orria (CE), Orta di Atella (CE), Ortacesus (Sud Sardegna), Ortona (CH), Osasio (TO), Osilo (SS), Ostra (AN), Ovodda (NU), Pedavena (BL), Paglieta (CH), Pago Veiano (BN), Palazzolo Vercellese (VC), Palermiti (CZ), Pallagorio (KR), Palma Campania (NA), Palombara Sabina (RM), Paolisi (BN), Panicale (PG), Pannarano (BN), Pantelleria (TP), Parolise (AV), Pattada (SS), Pauli Arbarei (Sud Sardegna), Paulilatino (OR), Paupisi (BN), Pella (NO), Pedara (CT), Pellezzano (SA), Perdasdefogu (NU), Perdaxius (SU), Pertosa (SA), Pesco Sannita (BN), Pessano Con Bornago (MI), Petacciato (CB), Petina (SA), Petralia Sottana (PA), Petrella Tifernina (CB), Petrizzi (CZ), Pettoranello del Molise (IS).

Pianella – San Polo

Pianella (PE), Pianezze (VI), Pietrabbondante (IS), Pietracatella (CB), Pietradefusi(AV), Platania (CZ), Pietramelara (CE), Pietramontecorvino (FG), Pietraroja (BN), Pietrelcina (BN), Pimonte (NA), Pinerolo (TO), Piobbico (Pesaro e Urbino), Piscina (TO), Pizzoli (AQ), Poggio Mirteto (RI), Poggiofiorito (CH), Poggiomarino (NA), Poirino (TO), Poli (RM), Pollina (PA), Pompei (NA), Pompu (OR), Ponte (BN), Ponte in Valtellina (SO), Pontechianale (CN), Ponzano Romano (RM), Portici (NA), Portico di Caserta (CE), Portocannone (CB), Porto Torres (SS), Positano (SA), Postiglione (SA), Praiano (SA), Pralormo (TO), Prascorsano (TO), Prata Sannita (CE), Pratola Serra (AV), Prazzo (CN), Presenzano (CE), Priocca (CN), Priolo Gargallo (SR).

Procida (NA), Puglianello (BN), Pula (CA), Qualiano (NA), Quartu Sant'Elena (CA), Quartucciu (CA), Radda in Chianti (SI), Rapino (CH), Rapone (PZ), Ravello (SA), Raviscanina (CE), Realmonte (AG), Reano (TO), Recale (CE), Recoaro Terme (VI), Renate (MB), Riccia (CB), Ricigliano (SA), Rio (LI), Riola Sardo (OR), Ripalimosani (CB), Rionero in Vulture (PZ), Rivalba (TO), Rivello (PZ), Robecchetto Con Induno (MI), Rocca Canterano (RM), Rocca d'Evandro (CE), Rocca di Papa (RM), Rocca San Felice (AV), Roccadaspide (SA), Roccafiorita (ME), Roccagiovine (RM), Roccalumera (ME), Roccamandolfi (IS), Roccamonfina (CE), Roccapiemonte (SA), Roccasicura (IS), Roccavivara (CB), Rocchetta a Volturno (IS), Rocchetta E Croce (CE).

Rocchetta Sant’Antonio (FG), Rodero (CO), Rodì Milici (ME), Rofrano (SA), Roletto (TO), Romagnano al Monte (SA), Romano d’Ezzelino (VI), Ronco Scrivia (GE), Rose (CZ), Roseto degli Abruzzi (TE), Roseto Valfortore (FG), Rota Greca (CS), Rubiana (TO), Sabbioneta (MN), Sacrofano (RO), Salisano (RI), Salle (PE), Salza Irpina (AV), Samatzai (SU), San Benedetto In Perillis (AQ), San Felice Del Molise (CB), San Filippo Del Mela (ME), San Floro (CZ).

San Leucio Del Sannio – Santhià

San Leucio Del Sannio (BN), San Lorenzo In Campo (PU), San Lorenzo Maggiore (BN), San Lupo (BN), San Massimo (CB), San Marco D’Alunzio (ME), San Marco Evangelista (CE), San Marco La Catola (FG), San Martino Valle Caudina (AV), San Mauro Castelverde (PA), San Michele di Ganzaria (CT), San Paolo Di Jesi (AN), San Michele Di Serino (AV), San Michele Salentino (BR), Sannicandro Di Bari (BA), San Nicola dell’Alto (KR), San Nicola la Strada (CE), San Nicola Manfredi (BN), San Pietro A Maida (CZ), San Pietro Apostolo (CZ), San Pietro Al Tanagro (SA), San Pietro Infine (CE), San Pietro In Guarano (CS), San Polo Matese (CB).

San Potito Ultra (AV), San Rufo (SA), San Salvatore di Fitalia (ME), San Salvatore Telesino (BN), San Sebastiano Al Vesuvio (NA), San Vero Milis (OR), San Vito (SU), San Vito Chietino (CH), San Vittore Del Lazio (FR), Sant’Angelo D’Alife (CE), Sant’Andrea Di Conza (AV), Santa Caterina dello Ionio (CZ), Santa Caterina Villarmosa (CL), Santa Croce di Magliano (CB), Sant’Elena Sannita (IS), Santa Giusta (OR), Santa Maria a Vico (CE), Santa Maria Del Molise (IS), Santa Maria La Fossa (CE), Santa Severina (KR), Santa Sofia D’Epiro (CS), Santa Teresa Di Riva (ME), Sant’Agata de’ Goti (BN), Sant’Agata Di Puglia (FG), Sant’Alessio In Aspromonte (RC), Sant’Andrea Del Garigliano (FR), Sant’Andrea Frius (SU), Sant’Angelo A Fasanella (SA), Sant’Angelo del Pesco (IS), Sant’Angelo Le Fratte (PT), Sant’Angelo Limosano (CB), Sant’Anna Arresi (CA), Sant’Egidio del Monte Albino (SA), Santa Paolina (AV), Santadi (Sud Sardegna), Santena (TO), Santhià (VC).

Santi Cosma – Platani

Santi Cosma E Damiano (LT), Santo Stefano del Sole (AV), Santo Stefano di Camastra (ME), Santo Stefano di Magra (SP), Santo Stefano In Aspromonte (RG), Santomenna (SA), Santu Lussurgiu (OR), Sarno (SA), Sarule (NU), Satriano Di Lucania (PZ), Savignano Irpino (AV), Savoca (ME), Savoia Di Lucania (PZ), Scafa (PE), Scafati (SA), Scala (SA), Scampitella (AV), Scandale (KR), Scandriglia (RI), Scapoli (IS), Scontrone (AQ), Sennariolo (OR), Sepino (CB), Serdiana (SU), SerinoAV), Serrara fontana (NA), Serravalle Scrivia (AL), Serravalle Sesia (VC), Serre (SA).

Sessa Aurunca (CE), Siamaggiore (OR), Siliqua (SU), Silvi (TE), Sini (OR), Siniscola (NU), Sinnai (CA), Sirolo (AN), Siurgus Donigala (SS), Soddì (OR), Soleminis (SUD SARDEGNA), Solofra (AV), Somma Vesuviana (NA), Sorgono (NU), Sorso (SS), Sparanise (CE), Sperlinga (EN), Sperone (AV), Spezzano della Sila (CS), Spilinga (VV), Spinoso (PZ), Spigno Saturnia (LT), Stazzema (LU), Stefanaconi (VV), Stintino (SS), Sturno (AV), Succivo (CE), Suelli (SUD SARDEGNA), Sumirago (VA), Summonte (AV), Sutera (CL).

Talana (NU), Taurasi (AV), Taverna (CZ), Taviano (LE), Telese Terme (BN), Teora (AV), Terme Vigliatore (ME), Termini Imerese (PA), Termoli (CB), Terricciola (PI), Todi (PG), Toffia (RI), Tinnura (OR), Tiriolo (CZ), Tolfa (RM), Tollo (CH), Tora e Piccilli (CE), Torchiarolo (BR), Toritto (BA), Tornimparte (AQ), Toro (CB), Torraca (SA), Torre del Greco (NA), Torre Di Santa Maria (SO), Torrenova (ME), Torre Orsaia (SA), Torre Pellice (TO), Torregrotta (ME), Tortolì (NU), Tortorici (ME), Tramatza (OR), Treglio (CH), Trentinara (SA), Trentola Ducenta (CE), Trevico (AV), Trevignano Romano (RM), Trivento (CB), Tropea (VV),Tufara (CB), Tufino (NA), Tufo (AV), Tuili (Sud Sardegna), Tula (SS), Unione Dei Comuni Del Sinello (CH), Unione dei Comuni del versante ionico (CZ), Unione dei Comuni Platani-Quisquina-Magazzolo (AG).

Montefeltro – Zungoli

Unione Dei Comuni Montana Del Montefeltro (PU), Unione Dei Comuni Comunità Collinare Vigne & Vini (AT), Unione Comuni Terre Del Sole (TE), Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea (TO), Unione Montana Sirentina (AQ), Unione Montana Valli Borbera e Spinti (AL), Uscio (GE), Usellus (OR), Ussita (MC), Vacri (CH), Valle Di Maddaloni (CE), Valle San Nicolao (BI), Valledolmo (PA), Vallefiorita (CZ), Vallelonga (VV), Vallelunga Pratameno (CT), Vallesaccarda (AV), Valva (SA), Varallo (VC), Varapodio (RC), Vastogirardi (IS), Verbania (Verbano-Cusio-Ossola), Venaria reale (TO), Venegono inferiore (VA), Venosa (PZ), Venticano (AV), Viagrande (CT), Vibo Valentia (VV), Vicovaro (RM), Vigarano Mainarda (FE), Vigevano (PV), Vigliano Biellese (BI), Villa Castelli (BR), Villalba (CL), Villamar (SU), Villamassargia (SU), Villanova Marchesana (RO), Villaricca (NA), Villasimius (CA), Vinchiaturo (CB), Vivaro Romano (RM), Voghiera (FE), Volturara Appula (FG), Volturino (FG), Zeddiani (OR), Zerfaliu (OR), Zungoli (AV).

