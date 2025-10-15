Maxi concorso Asmel: 37 elenchi, ultime ore per gli idonei

Coinvolti 900 enti, la scadenza oggi

Mancano le ultime ore alla chiusura del quarto Maxi Avviso Asmel per la selezione unica di 37 Elenchi di Idonei alle assunzioni nei 4.700 Enti Locali soci Asmel. Pubblicato su InPA, il bando ha registrato in pochissimo tempo un boom di candidature, confermando il successo della modalità di assunzione aggregata, introdotta dal DL Reclutamento.

Maxi concorso Asmel, ultime ore

La modalità Elenco di idonei Asmel consente agli oltre 900 Enti ad oggi aderenti alla procedura di gestire selezioni uniche in forma aggregata per 37 profili tra laureati, diplomati e operai specializzati, con assunzioni in sole 4-5 settimane, contro i sei mesi previsti dalla Direttiva Zangrillo. Quest’anno sono state introdotte anche due nuove figure: l’Addetto biblioteca e il Funzionario Educatore Professionale Socio Pedagogico.

Alla base della prassi ASMEL c’è una visione che coniuga la semplificazione amministrativa con la valorizzazione del legame tra persone e territori. Mettere in relazione i Comuni con chi vive già nelle comunità locali o con chi, dall’estero, desidera rientrare in Italia significa promuovere un modello di reclutamento che rafforza le radici e restituisce continuità ai luoghi.

Una modalità che consente agli idonei di scegliere gli enti più vicini e concede l’occasione di lavorare nelle proprie comunità di origine.

Per il Maxi Avviso 2025 è possibile candidarsi a uno o più profili tramite la piattaforma www.asmelab.it fino al 15 ottobre, ore 12.00. Gli idonei, dopo aver superato la prova preselettiva online composta da 60 quesiti a risposta multipla, resteranno iscritti nell’elenco per tre anni o fino all’assunzione a tempo indeterminato presso uno degli Enti sottoscrittori.