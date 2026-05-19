In azione un commando di 7 persone a volto coperto

TERRASINI – Sette persone a volto coperto hanno fatto irruzione nel negozio Expert di Terrasini rubando materiale per 20-30mila euro. I ladri sono arrivati a bordo di due auto, bloccando la strada, poi hanno forzato la porta con una mazza ed in un minuto hanno portato via telefonini, computer, scope elettriche, e il contante in cassa.

Ritrovate le auto utilizzate per il colpo

Mentre scappavano, hanno buttato un monopattino che non entrava in auto. Le auto utilizzate, una Alfa Romeo rossa e una Fiat 500 L grigia, che erano state rubate, sono state ritrovate.

La solidarietà del sindaco Maniaci

“Esprimiamo la nostra massima solidarietà e vicinanza alla famiglia Roccella, al titolare Antonio, a tutto lo staff e ai dipendenti dell’Expert Terrasini per il furto subito questa notte presso il noto punto vendita di elettrodomestici della nostra città – dice il sindaco Giosuè Maniaci – Un episodio che colpisce non soltanto un’attività commerciale storica del territorio, ma l’intera comunità terrasinese”.

“Recrudescenza di fenomeni delinquenziali”

Maniaci ricorda che “negli ultimi giorni registriamo una recrudescenza di fenomeni delinquenziali non soltanto a Terrasini, ma in tutto il comprensorio. Per questo motivo desideriamo essere vicini a tutte le persone e alle attività che hanno subito furti o atti vandalici, esprimendo il nostro sostegno e la nostra piena solidarietà”.

E “rivolgiamo, allo stesso tempo, un appello alle forze dell’ordine, che ringraziamo sempre per il costante impegno e per il lavoro quotidiano svolto sul territorio, affinché possano essere ulteriormente incrementati i controlli e potenziati i servizi di prevenzione e tutela della sicurezza”.