Maxi incidente sulla Palermo-Catania: 11 mezzi coinvolti, un ferito grave

E' successo in galleria, all'altezza di Trabia. Traffico bloccato

PALERMO – Gravissimo incidente sull’autostrada Palermo-Catania: sono rimasti coinvolti undici mezzi, ci sono diversi feriti, uno è in gravi condizioni ed è stato trasportato in ospedale tramite l’elisoccorso del 118. E’ successo nella tarda mattinata all’interno della galleria Cameccia 2, all’altezza del chilometro 22, a Trabia.

L’impatto in galleria

In base alle prime informazioni, un mezzo pesante sarebbe andato in avaria e avrebbe perso una grossa quantità di olio sull’asfalto, gli altri mezzi sarebbero quindi usciti di strada, non riuscendo ad evitare l’impatto. Una delle auto coinvolte si è ribaltata.

Incidente sulla Palermo-Catania: traffico bloccato

Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivate le ambulanze, per il ferito più grave è stato subito chiesto l’intervento dell’elisoccorso. “La circolazione è temporaneamente indirizzata in uscita allo svincolo di Termini Imerese con rientro in A19 a Trabia – spiegano dall’Anas -. Nessuna limitazione sulla carreggiata in direzione Catania”.

Sul posto anche gli agenti della polizia stradale per la gestione della viabilità e per mettere in sicurezza l’area. In corso i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente.