Otto feriti, 15 mezzi coinvolti: le immagini dell’incidente in galleria

Lo scontro sulla Palermo-Catania all'altezza di Trabia

PALERMO – Quindici mezzi coinvolti, otto feriti, di cui uno in gravissime condizioni. E’ il pesantissimo bilancio di un incidente avvenuto nella tarda mattinata sull’autostrada Palermo-Catania, all’interno della galleria all’altezza di Trabia. Le immagini dei mezzi andati distrutti: per estrarre alcune persone dalle auto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

In base a una pima ricostruzione, un camion avrebbe perso una grossa quantità di olio sull’asfalto e le auto non sarebbero riuscite ad evitare l’impatto, dopo essere uscite di strada. Uno dei mezzi si è ribaltato. Traffico bloccato in direzione Palermo.