Trovati fucili, pistole e munizioni

CATANIA – La Squadra Mobile di Catania e gli agenti del commissariato di Adrano hanno sequestrato e un grosso quantitativo di armi e munizioni nel corso di controlli nelle abitazioni e in terreni e magazzini di 4 pregiudicati che sono, poi, stati arrestati.

In casa di un 38enne è stata trovata una scatola con 50 cartucce calibro 22, mentre nel garage sono stati recuperati un revolver clandestino, nel cui tamburo erano presenti 7 munizioni calibro 22 e una cartuccia calibro 12 a palla spezzata per fucile da caccia.

Nell’abitazione di un 37enne con precedenti per ami, in pieno centro storico, sono state scoperte 2 pistole semiautomatiche calibro 7.65, entrambe con matricola abrasa e un revolver privo di matricola, calibro 10.40. Nel garage dell’uomo, invece, sono state trovate numerose cartucce.

Le verifiche nella casa di campagna di un 44enne hanno consentito di trovare 2 fucili e 12 cartucce da caccia. Inoltre, in uno stipetto della cucina sono stati recuperati 2 caricatori per pistola calibro 7,65 e 18 cartucce per fucile da caccia. Gli accertamenti sono poi proseguiti nell’abitazione dell’uomo nel centro di Adrano, dove erano state nascoste, in un comodino della camera da letto, 2 pistole, una semiautomatica 7,65 e una scacciacani a tamburo priva di matricola.

Ulteriori perquisizioni sono state effettuate nelle case di un altro adranita, un 41enne. Nel fondo rurale sono stati recuperati una pistola a tamburo modificata, un caricatore per pistola semiautomatica 7,65, 41 cartucce per pistola di vario calibro, una pistola da segnalazione modificata, un fucile calibro 12 rubato, due fucili artigianali, 43 cartucce da caccia e 3 cartucce calibro 20 mm x 13,5 cm, considerate munizionamento da guerra.