La prima ricostruzione della tragedia. Chi è la vittima

MAZARA DEL VALLO – Sono precipitati da un altezza di venti metri. Un ragazzino di 15 anni è morto e un altro è in gravissime condizioni. È successo nel lungomare San Vito, a Mazara del Vallo, vicino il Mahara Hotel.

La vittima si chiamava Leonardo Titone ed è morto suo colpo. Il ferito, di un anno più piccolo e di origini tunisine, è stato trasportato all’ospedale Abele Ajello.

I ragazzini nel tardo pomeriggio di sabato 26 aprile sono entrati in un ex stabilimento vinicolo abbandonato da decenni nonostante vi fossero cartelli di divieto e una recinzione. Il tetto è crollato. Sono stati i compagni di gioco a chiamare i soccorsi quando non li hanno visti più tornare indietro.

Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, carabinieri, poliziotti e vigili urbani. Presente anche il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, che ha espresso cordoglio e vicinanza ai familiari della vittima.

Sul tetto del capannone abbandonato sarebbero saliti in tre. Oltre alla vittima, il ragazzino rimasto gravemente ferito e un loro amico.

Il procuratore di Marsala Fernando Asaro ha posto sotto sequestro l’area dell’ex stabilimento vitivinicolo e la zona antistante che ospita un parcheggio.