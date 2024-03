Mazara del Vallo, aiuto ai pazienti con distrofia: il bando per gli psicologi

Nell'ambito del progetto "App-@id - nuove tecnologie"



MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – Fornire assistenza psicologica tramite un app e/o un numero verde a pazienti affetti di da patologie neuromotorie, caregiver ed operatori sanitari. Questo l’obiettivo del bando emanato nell’ambito del progetto “App-@id – nuove tecnologie per il supporto ai pazienti per le patologie neuromotorie”, promosso dall’unione italiana lotta alla distrofia muscolare di Mazara del Vallo e selezionato dalla “Call for Ideas” lanciata nei mesi scorsi dalla Fondazione Tim.

Il bando prevede la creazione di una long list di 20 psicologi e psicoterapeuti ed è scaricabile al seguente link. Le domande per la partecipazione al bando dovranno pervenire tramite apposita pec entro e non oltre le ore 12 di sabato 6 aprile. Il progetto “App-@id” della sezione mazarese della Uildm nasce dall’esigenza di sostenere non solo le persone affette da distrofia muscolare e da altre malattie neurodegenerative, ma anche per coloro che se ne prendono cura e per gli operatori che li supportano, aiutandoli a riconoscere i bisogni di cura, di assistenza e di aiuto, facilitando l’accesso ai servizi specifici. Si tratta di un progetto pilota, rivolto a 400 utenti delle Regioni Lazio e Sicilia, 800 caregiver, operatori sanitari, associazioni della rete Uildm.

“Il progetto, oltre a fornire assistenza psicologica agli utenti, punta a rendere tale assistenza di facile e rapida accessibilità grazie all’uso di tecnologie innovative. In particolare sono in fase di sviluppo da parte di un team di esperti, in co-progettazione con pazienti e loro familiari, dei “tool” attraverso i quali si potranno contattare anche per le emergenze, psicologi e psicoterapeuti che forniranno orientamento, sostegno e psicoterapia online in base ai bisogni espressi”, affermano i promotori dell’iniziativa.