Mazara del Vallo, FdI lascia la maggioranza guidata da Quinci

Il primo cittadino ha nominato la nuova squadra di governo

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – Fratelli d’Italia è fuori dalla giunta municipale di Mazara del Vallo, comune della provincia di Trapani.

Stamattina, mercoledì 8 aprile, il sindaco Salvatore Quinci ha nominato la nuova squadra dopo che, qualche giorno addietro, aveva azzerato la giunta.

Il sindaco di Mazara del Vallo ha confermato cinque assessori e si tratta di: Germana Abbagnato, Vito Billardello, Gasparino Giacalone, Isidonia Giacalone, Gianfranco Casale.

Mentre sono rimasti fuori Giampaolo Caruso e Vito Torrente in quota FdI, con i due posti che, al momento, rimangono vacanti, questo ha spinto FdI a lasciare la maggioranza Quinci.

Russo: “Nessuna chiarezza sul progetto politico“

“Esprimo rammarico per la decisione che, per colpa del sindaco, ha dovuto assumere il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Mazara del Vallo che, per coerenza con il progetto politico fin qui portato avanti, da oggi si colloca all’opposizione. La piena solidarietà va al partito locale e al gruppo consiliare per una decisione condivisa con tutti i vertici ed in pieno sostengo e per il bene della città di Mazara del Vallo”, a dichiararlo il senatore del collegio di Fratelli d’Italia Raoul Russo.

“Nell’ambito della verifica politica, fortemente richiesta al sindaco Salvatore Quinci, non sono infatti emersi elementi di chiarezza tali da consentire la prosecuzione del percorso politico al suo fianco. In particolare, non è stato chiarito il perimetro della maggioranza all’interno della quale il sindaco intende muoversi, né l’indirizzo politico-programmatico da portare avanti. Le ragioni di questa scelta saranno illustrate alla cittadinanza di Mazara del Vallo nel corso di un evento pubblico, alla presenza dei vertici regionali e locali del partito”.