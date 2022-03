Mazara, minacce di morte alla madre: scatta l’arresto per un 33enne

La donna ha raccontato di subire continue richieste di denaro per giocare alle slot machine

I carabinieri della stazione di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, hanno arrestato un 33enne del posto, già gravato da precedenti. L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia. In particolare, i militari dell’Arma hanno raccolto la richiesta di aiuto della madre del 33enne: la donna, ormai giunta all’esasperazione e temendo per la propria incolumità, ha raccontato di subire da tempo continue vessazioni da parte del figlio che la minacciava anche di morte al fine di ottenere 30-50 euro al giorno che lo stesso sperperava in slot-machine e alcolici.

E’ stato trasferito in carcere

“La competente Autorità Giudiziaria, concordando con gli esiti delle indagini – spiegano i carabinieri – e al fine di scongiurare ulteriori e più gravi conseguenze ai danni della vittima, allo stato degli atti, ha ritenuto opportuno sottoporre l’uomo alla misura cautelare della custodia in carcere. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani.