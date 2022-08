Mazara, sbarcati 430 migranti arrivati da Lampedusa

Ci sono 59 minori non accompagnati, 94 persone considerate "respingibili" e 60 per le quali è scattata la protezione internazionale.

1' DI LETTURA

MAZARA DEL VALLO (TP) – Sono 430 i migranti sbarcati oggi a Mazara del Vallo provenienti da Lampedusa e quindi trasferiti a Trapani al Cpr di contrada Milo, dove lavorano i funzionari dell’ufficio immigrazione. E questo nonostante le difficoltà che l’ufficio immigrazione del capoluogo trapanese registra in termini di carenza di organico.

Per 60 dei migranti giunti a Trapani da Lampedusa è scattata la protezione internazionale e adesso verranno trasferiti in strutture del nord Italia. Tra i migranti ci sono 59 minori non accompagnati, che verranno affidati a strutture idonee anche fuori dalla provincia di Trapani.

Altri 94 sono soggetti “espellibili/respingibili” già fotosegnalati a Lampedusa, destinati all’espulsione o respingimento con provvedimento del Questore. Del gruppo ci sono ancora 217 migranti da fotosegnalare e dei quali deve essere ancora valutata la posizione.