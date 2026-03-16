MAZARA DEL VALLO – I carabinieri della compagnia di Mazara del Vallo, in esecuzione di un’ordinanza di carcerazione emessa dal gip presso il Tribunale di Marsala, hanno arrestato un 19enne di origine straniera per furto con strappo e lesioni personali gravi su un’anziana.
Il provvedimento scaturisce dalle indagini relative a uno scippo ai danni di una donna in una via del centro di Mazara: il 19enne avrebbe raggiunto alle spalle la vittima, una 77enne del posto strappandole la borsa di dosso e facendola cadere a terra provocandogli gravi lesioni, per poi darsi alla fuga.
I militari sono riusciti a risalire al 19enne grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dopo l’arresto il 19enne è stato tradotto portato nel carcere di Trapani.