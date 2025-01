Mazzeo (Ugl): “Ponte VIII strada? Priorità alla sicurezza”

"Vogliamo conoscere quali interventi siano stati effettuati"

CATANIA – “Siamo pienamente soddisfatti, come già precedentemente sottolineato a mezzo stampa, dell’apertura della grande rotatoria nei pressi dell’interporto all’interno della zona industriale di Catania, tuttavia abbiamo fortissime perplessità riguardo alla riapertura del ponte dell’VIII strada, avvenuta in modo improvviso e senza nessuna comunicazione. Non siamo stati adeguatamente informati e non sono visibili miglioramenti strutturali significativi”. Ad affermalo è il segretario provinciale dell’Ugl Metalmeccanici Angelo Mazzeo.

“Infatti – continua – Mazzeo – da un giorno all’altro, senza alcun preavviso, le transenne che sbarravano l’accesso alle rampe del ponte sono state rimosse. In questo modo, il ponte è stato riaperto alla circolazione senza che siano stati forniti chiarimenti o informazioni ufficiali sugli interventi effettuati”.

“Non abbiamo chiari quali siano stati i lavori eseguiti sul ponte per garantirne la sicurezza, se siano state verificate e valutate le sue condizioni di stabilità strutturale, specialmente in presenza di maltempo che potrebbe compromettere ulteriormente la resistenza meccanica della struttura”.

“Come Ugl Metalmeccanici – afferma Mazzeo – vogliamo conoscere quali interventi sono stati effettuati per consentire la riapertura del ponte. Detta riapertura alla circolazione è avvenuta senza alcuna comunicazione preventiva e senza che siano stati resi noti i dettagli tecnici e strutturali che ne garantiscano la sicurezza”.

“Vogliamo anche comprendere quali sono i progetti futuri che sta pensando l’Amministrazione Comunale riguardo al ponte: verrà abbattuto o mantenuto? Vorremmo anche capire se i 50 milioni di Euro stanziati per la zona industriale includono anche quest’opera e se esistono studi da parte degli uffici tecnici per valutare l’eventuale abbattimento del ponte e il miglioramento dell’area circostante, che attualmente versa in condizioni critiche”.

“La nostra priorità – conclude Mazzeo – è la sicurezza dei lavoratori, non solo nei luoghi di lavoro, ma anche durante il tragitto casa-lavoro. Il ponte infatti che è situato in una zona dell’area industriale etnea ad alta densità di traffico pesante, rappresenta un’infrastruttura critica per migliaia di lavoratori che lo attraversano quotidianamente. Chiediamo un confronto reale e costruttivo con l’Amministrazione comunale.

“La sicurezza dei lavoratori e la qualità dell’ambiente di lavoro devono essere priorità irrinunciabili. È tempo di agire con responsabilità e trasparenza. Come organizzazione sindacale continueremo a vigilare e a rappresentare i lavoratori, chiedendo trasparenza e responsabilità da parte delle istituzioni”.