Sarà il nono punto vendita della catena nel capoluogo siciliano

PALERMO – Un nuovo McDonald’s sta per aprire a Palermo, precisamente all’incrocio tra viale Regione Siciliana e corso Calatafimi, che aprirà, lunedì 28 ottobre, dove una volta era presente il negozio di arredamenti Amato ceramiche Luxury, trasferitosi in via Ruggero Settimo.

La struttura del nuovo fast food sorge su due piani e riprende il format tipico della celebre multinazionale.

I lavori hanno preso il via lo scorso 15 luglio e si stanno utilizzando per far sì che per lunedì 28 ottobre tutto sia pronto.

Inoltre, secondo quelli che sono i nuovi protocolli della famosa catena che si basano sul cosiddetto metodo “Eotf – Experience Of The Future”, all’interno ci saranno i monitor da cui ordinare, casse automatiche, preparazione di hamburger e patatine sul momento. Ma anche un McCafè, ideale per la colazione.

Il nuovo punto vendita della catena McDonald’s sarà il nono punto vendita a Palermo.