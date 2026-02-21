Crolla un muro in via Nairobi: un uomo travolto dalle macerie: salvato – FOTO

Dieci auto danneggiate. Vigili del fuoco sul posto

PALERMO – Un muro di recinzione di circa trenta metri è crollato in via Nairobi, alle spalle di piazza Indipendenza a Palermo. Il crollo ha travolto le auto e gli altri mezzi che erano stati parcheggiati lungo il perimetro, colpendo anche il veicolo in cui si trovava un uomo.

L’allarme

È stato subito lanciato l’allarme e sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri. Circa dieci le auto danneggiate. L’uomo, un carabiniere, è stato estratto dalle macerie, in base alle prime informazioni avrebbe riportato delle ferite ed è stato trasferito in ospedale per accertamenti.

L’intervento dei vigili del fuoco è attualmente in corso, per verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone e delimitare l’area che sarà poi messa in sicurezza.