Me contro Te, matrimonio annullato: l’annuncio

"Il nostro amore è vero ma non ci sposiamo più a settembre"

Sofia Scalia e Luigi Calagna, meglio noti come Me contro Te, annunciano di aver annullato il matrimonio. Lo scorso febbraio, i due youtuber siciliani, legati dal 2013, avevano svelato di essere finalmente pronti a pronunciare il fatidico sì. Il mese prescelto era settembre di quest’anno.

Data e luogo erano top secret. Martedì 19 agosto la coppia si è fatta viva su Youtube per comunicare che il mese prossimo non ci sarà nessun matrimonio.

Perchè i Me contro Te hanno annullato il matrimonio

Sofì e Luì hanno motivato il cambio di rotta prevenendo le critiche. In passato, in tanti li avevano accusati di essere una coppia fake dal momento che, alla proposta di nozze andata in scena nel 2021 sul Lago di Como, non erano seguiti i fiori d’arancio.

“Quando c’è stata la proposta di matrimonio, non avevamo idea che ci dovessimo sposare entro l’anno – spiega oggi Sofia Scalia in un video – Qui in Sicilia si usa che tu fai la proposta, ufficializzi che sei fidanzato e poi deciderai in futuro quando sposarti, ma non necessariamente entro l’anno”.

Sofia Scalia e Luigi Calagna, meglio noti come i Me contro Te (Foto da video)

Me contro Te, matrimonio annullato e rinviato al 2026

“Si sono accumulati una serie di lavori che hanno occupato gran parte della nostra giornata – le fa eco il promesso sposo – e questo ha fatto sì che non avessimo neanche un minuto per organizzare il matrimonio. Finalmente quest’anno ci siamo liberati”.

Come spiega lei, però, si sono resi contro che “è impossibile organizzare un matrimonio in meno di un anno”. Poi la precisazione. “Non ci sposeremo a settembre ma rimanderemo il matrimonio alla primavera 2026”, rivela Luigi Calagna.

“Rimandiamo perché ci teniamo che sia un matrimonio fatto per come si deve – argomenta la fidanzata – e quindi abbiamo bisogno di tutto il tempo che ci vuole per organizzarlo. Anche perché il matrimonio è soltanto uno. Fatemelo fare come lo sogno da tutta la vita”.

“Sarà un evento pubblico, coinvolgeremo i nostri fan”

“Avevamo un’idea chiara sin dall’inizio ed era quella di coinvolgere tutti voi fan – confessa Luì – Volevamo fare un matrimonio pubblico ma organizzare un evento così grande non è affatto semplice perché hai bisogno di tante autorizzazioni e una maggiore organizzazione. Noi non ci siamo fermati e appena potremo annunciare la data ufficiale lo faremo. Ci sposeremo, dateci il tempo materiale per fare una cosa figa”.

“Non ho ancora scelto l’abito da sposa – confida Sofì – perché, per scaramanzia, aspettavo la data definitiva”. “Rimarrete scioccati da ciò che stiamo organizzando”, chiosa il futuro marito.

I Me contro Te (Foto Instagram)

L’impero milionario dei Me contro Te

Sofia Scalia, 28 anni, e Luigi Calcagna, 32, sono originari di Partinico, in provincia di Palermo. I due youtuber vivono a Milano, dove hanno comprato casa e dove hanno come vicina la loro conterranea Diletta Leotta.

I Me contro Te hanno saputo trasformare una semplice passione in un vero e proprio impero. La loro società ha registrato nel 2023 ricavi per circa 6 milioni di euro e un utile netto di circa 2 milioni di euro.

Il patrimonio netto aziendale ha raggiunto i 26 milioni di euro, in crescita rispetto ai 24,6 milioni del 2022. Un aspetto sorprendente del loro patrimonio riguarda gli investimenti immobiliari.

La coppia possiede attualmente 37 proprietà, tra cui numerosi immobili a Milano, in quartieri prestigiosi come CityLife, Porta Garibaldi, Corso Como e Gae Aulenti. Il valore dei fabbricati di proprietà risulta stimato intorno a 17 milioni di euro.