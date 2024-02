Medici di base a Isnello e Collesano, polemica tra i sindaci e La Vardera

Il botta e risposta su Facebook tra i due primi cittadini e il deputato regionale di ScN

PALERMO – Botta e risposta tra il sindaco di Isnello Marcello Catanzaro, la sindaca di Collesano Tiziana Cascio e il deputato regionale di Sud chiama Nord Ismaele La Vardera. La questione riguarda i medici di base dei due comuni delle Madonie. I due sindaci rivendicano il proprio impegno nell’essere riusciti a ottenere la presenza di un dottore dopo i numerosi pensionamenti di medici che riguardano anche altre aree del comprensorio. Una frase sul profilo Facebook di La Vardera, che rivendicherebbe la paternità della risoluzione del problema, ha fatto saltare dalla sedia Catanzaro e Cascio.

“Questo messaggio induce a ritenere che l’azione politica di La Vardera sia stata decisiva per risolvere la questione della medicina di base nei due Comuni. Bene, questo messaggio è completamente privo di fondamento, fuorviante e anche molto scorretto. In politica occorre essere seri e onesti intellettualmente”, afferma Catanzaro. “Un problema parzialmente risolto, in realtà. Non ci si può ritenere assolutamente soddisfatti del risultato raggiunto, perché altre comunità ancora vivono questo disagio – agginuge il sindaco di Isnello – e nelle condizioni in cui versa la nostra sanità pubblica, certamente, questo problema tornerà ad interessare altre comunità. Occorre, perciò, elaborare soluzioni incisive e strutturali. E questo è un compito che spetta ai parlamentari e non certo agli amministratori. Se l’onorevole La Vardera ne vorrà sapere di più, siamo disponibili a un confronto serio, leale e nel rispetto dei ruoli”.

La Vardera, ha replicato al post del sindaco di Isnello così: “Sindaco mi sorprende il suo analfabetismo politico; addirittura fare un post contro un deputato che si spende anche per il suo territorio lo trovo imbarazzante non per lei, ma per comunità che amministra e che vede scrivere un sindaco contro un deputato la cui colpa è essersi interessato del suo territorio, siamo alle comiche. Il mio impegno per la sanità madonita è noto a tutti tranne che a lei evidentemente. Oltre ad atti parlamentari documentabili che dimostrano un mio chiaro interesse per la singola questione ci sono ben evidenti prove di interventi in aula e in assessorato. Bene anche il vostro lavoro nessuno ha detto che non lo avete fatto”.